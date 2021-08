A 10 días, no ubican a escolta homicida

A 10 días de que un escolta asesinó a balazos al chofer de la residencia donde ambos trabajaban en la Colonia Fuentes del Valle, en San Pedro, el homicida se mantiene prófugo.El agresor, identificado como Francisco, un militar retirado de 60 años, es buscado por las autoridades desde el 12 de agosto.Ese día, una cámara de seguridad captó cuando el escolta asesinó de tres balazos al chofer Mario Oviedo Gallegos, de 41 años, tras pelear en la cochera de una residencia de la calle Monte Aventino.Un día después del crimen, algunas fuentes señalaron que el chofer era hostigado por el personal de seguridad de la casa, incluyendo al escolta.Según las versiones, la riña se debió a que Oviedo se molestó porque no le abrían el portón para ingresar a la casa.La fuente dijo que el escolta tenía unos 6 meses trabajando para la familia sampetrina, que presuntamente se encontraba de vacaciones el día de los hechos y hasta ayer no habían regresado a la casa.Extraoficialmente se informó que en la residencia vive el matrimonio integrado por Hilda Rosa Martínez Prieto, de 53 años, y Ernesto Reyes Guzmán, director general de Jyrsa, empresa fabricante de equipo de protección personal, tipo industrial, y sus hijos.Inicialmente trascendió que el empresario contrató al escolta a través de una empresa de seguridad en Apodaca, pero ayer se dijo que fue tras sufrir un incidente delictivo, aparentemente un secuestro, aunque la autoridad afirma no tener registro de ese hecho.Fuentes allegadas a la indagatoria aseguraron que el matrimonio sería llamado a declarar hasta que el escolta sea detenido, para que comparezcan como testigos sobre los presuntos conflictos entre la víctima y su agresor.