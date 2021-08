A despegar en la Liga, Rayados

Jesús Carvajal

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Rayados busca que el partido de media semana de la Concachampions ante Cruz Azul, en el que mostraron una buena cara, sea un punto de partida para comenzar un despegue en el Torneo Grita México A21.El miércoles Monterrey desplegó un buen futbol ante el campeón de la Liga MX, y aunque sólo ganó 1-0, mostró un desempeño sólido casi los 90 minutos del encuentro y es lo que busca replicar esta noche cuando reciba al Pachuca.En Liga MX, Rayados suma un triunfo y dos empates, el último en Mazatlán al quedarse con 9 hombres, es por eso que hoy quiere retornar a las victorias cuando reciba a los Tuzos en el Estadio BBVA.El Pachuca, que entre sus filas viene con un viejo conocido de la afición, el colombiano Avilés Hurtado, buscará evitar una tercera derrota al hilo.En la Jornada 1 golearon 4-0 al León, pero luego ligaron descalabros de 2-1 ante Mazatlán y 1-0 contra el Atlas, por lo que al equipo semifinalista del torneo anterior, le urge volver a sumar para no caerse más apenas en el arranque del certamen.El entrenador de Rayados, Javier Aguirre, quien dirigirá ante su ex equipo, no dejó ver su posible once para mañana, pero pudiera repetir la base del cuadro que venció al Cruz Azul.Quizá, a diferencia del once que utilizó ante la Máquina Celeste, el tico Joel Campbell sería titular y darle descanso a Duván Vergara.Será el juego número 12 para Rogelio Funes Mori en busca de anotar el gol 122 que lo encumbre en solitario como el máximo romperredes en la historia del Monterrey.Sumando los 11 duelos anteriores entre Liga MX y Concacaf, el "Mellizo" acumula 786 minutos sin gol. No marca desde el 3 de abril cuando le anotó al Atlético San luis en el torneo anterior.Gran parte de que el Monterrey pueda ligar triunfos depende de la contundencia que él pueda tener y que antes no tuvo el neerlandés Vincent Janssen.La última ocasión que estos equipos se enfrentaron fue en el mismo "Gigante de Acero", Rayados perdió 1-0 al quedarse con un hombre menos por expulsión de Jesús gallardo. El gol de los Tuzos lo metió el ahora rayado Erick Aguirre.JORNADA 4RAYADOS VS. PACHUCAEstadio: BBVAÁrbitro: Óscar Macías Romo21:06 h / Fox Sports 2RAYADOS1. E. Andrada33. S. Medina3. C. Montes20. S. Vegas17. J. Gallardo29. C. Rodríguez16. C. Ortiz21. A. González8. J. Campbell9. R. Funes Mori11. M. MezaD.T. Javier Aguirre5. O. Ustari2. M. Catalán22.G. Cabral23. O. Murillo4. M. Tapias11. A. Hurtado24. L. Chávez10. Y. Moreno6. V. Guzmán18. V. Sosa7. N. IbáñezD.T. P. Pezzolanosin anotar acumula Rogelio Funes Mori con Rayados.suma Rayados ante Tuzos aquí en duelos oficiales desde 1996.como jugador de Rayados anotó Avilés en cuatro años.