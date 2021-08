A ganar con lo que hay, Tigres

03 min 00 seg

Arturo Sánchez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La "Era Piojo" en Tigres ha ido de más a menos. Apenas tienen una victoria en los cuatro partidos que han disputado y en todos se les ha presentado una tónica: al menos uno de sus estelares se ha ausentado, ya sea por compromisos internacionales o por alguna lesión.Esta noche visitarán al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc y aunque en el papel lucen como favoritos, tendrán varias ausencias de peso, como las de André-pierre Gignac y Guido Pizarro, por lesión, o Florian Thauvin, suspendido.Los felinos tendrán que buscar componer el paso ante uno de los equipos que más figuras perdió para el Torneo Grita México A21, luego de ser exhibidos por el Seattle Sounders con una derrota de 3-0 en la Leagues Cup.En el Guardianes 2021, los poblanos llegaron hasta la Semifinal, donde cayeron ante Santos, se convirtieron en el "caballo negro", sin embargo, la columna vertebral de La Franja con Omar Fernández, Salvador Reyes y Santiago Ormeño, se diluyó.Esos tres hombres ya no están en el equipo de Nicolás Larcamón y tras las primeras jornadas del campeonato apenas suman un punto, gracias al empate que rescataron ante Rayados.Los felinos, por su parte, siguen en el proceso de entender las ideas que Miguel Herrera intenta plasmar en el campo de juego.La victoria ante Tijuana parecía una buena premonición de lo que le podía esperar a Tigres bajo el mando del "Piojo", pero la derrota ante Toluca fue el primer golpe fuete del nuevo proceso.En el cuadro universitario no hay un hombre gol. Carlos González, Juan Pablo Vigón, Guido Pizarro e incluso Carlos Salcedo han hecho los tantos en la campaña.Para cubrir sus bajas, Herrera tendrá que hacer uso de Leo Fernández, quien fue la bujía ofensiva en el empate ante los laguneros, además de Luis Quiñones, quien tendrá su primera titularidad en el torneo.Así, los felinos querrán salir de la mala racha ante uno de los equipos que se ubican en la parte baja de la tabla.Puebla vs. TigresEstadio: CuauhtémocÁrbitro: Jorge Isaac Rojas19:00 h / Canal 7.1 / ESPN 2PUEBLA1. A. Silva4. G. Corral12. I. Reyes16. J. Segovia17. E. Gularte20. M. Araújo26. S. Vázquez6. J. Salas11. D. Álvarez9. F. Aristeguieta10. C. TabóD.T. Nicolás LarcamónTigres1. N. Guzmán28. L. Rodríguez3. C. Salcedo13. D. Reyes20. J. Aquino23. L. Quiñones6. J. P. Vigón5. R. Carioca17. L. Fernández11. N. López32. C. Gonzálezhan tenido los Tigres en sus últimos 10 enfrentamientos con Puebla.en total tienen los felinos en el Estadio Cuauhtémoc en Torneos Cortos.suma el Puebla en el Grita México A21.en contra han recibido ambos equipos en el torneo.