A mis 13 años opino: abran las escuelas

Gonzalo Sainz

Como ya sabemos, los estudiantes de México no hemos tenido la oportunidad de regresar a clases por la pandemia del Covid-19. Pero surgen muchas preguntas.



¿Esto de verdad es merecido? Aun más importante: ¿deberían dejar que los estudiantes regresemos a clases con un programa híbrido o uno presencial? ¿Cuáles son las consecuencias de la decisión que se tome, o más bien que tome el Gobierno más adelante?



La respuesta lógica ha sido que mientras estemos en semáforo rojo no se deberían reanudar las clases. Pero si pensamos por un momento y dejamos de subestimar la importancia de la escuela, podemos llegar a una conclusión muy diferente.



La forma más simple de observar las prioridades en el momento de remover restricciones durante la pandemia deberían ser: 1) salud, 2) educación y 3) entretenimiento (conciertos, fiestas, etc.).



Entonces, si deseamos cuidar nuestra salud más que nada, los colegios deberían permanecer cerrados. Pero esto solo aplica si pensamos en la forma mas básica de la salud, o sea, la salud física. Pero tomar decisiones basadas solo en la salud física dañaría otro diferente tipo de salud, la salud mental.



Y de hecho, nuestra salud física afecta nuestra salud mental igualmente como nuestra salud mental afecta nuestra salud física. ¿Qué quiere decir? Si queremos tomar la salud como nuestra prioridad número uno, debemos enfocarnos tanto en la salud física como en la mental.



Los humanos somos seres sociales. Hemos evolucionado para sobrevivir juntos, y si no convivimos en persona esto va a causar daños muy fuertes a la salud mental de los estudiantes de México.



Por experiencia propia puedo describir el estrés y la presión que conlleva el aprendizaje desde la casa usando la computadora. Todo el año pasado fue un año de aprendizaje en línea para nosotros. Es un hecho que si hubiéramos regresado al colegio los resultados del año anterior serían increíbles comparados con los resultados obtenidos.



El año anterior causó mucho estrés y preocupación en las familias de México. Hubo más daño a la salud mental de los estudiantes que daños a la salud física que hubieran ocurrido por el regreso a clases con restricciones. Y en cuanto a motivación para el aprendizaje, dejó de existir.



¿Cómo es posible que vivamos en un país donde no podemos volver a clases, pero es legal rentar un salón de eventos, invitar a 50 personas, ponerle de nombre reunión académica y salirse con la suya sin ninguna restricción de salud?



¿Cómo es posible que vivamos en un país donde estamos sentados en una silla haciendo el colegio el lunes, pero el sábado estamos viendo cómo juegan los Rayados contra los Tigres en un estadio lleno?



¿Cómo es posible que el momento en que abramos las escuelas culparemos a los colegios por los contagios y no a las fiestas de cientos de personas en todo el País?



Tenemos todo lo necesario para abrir los colegios, pero deciden no hacerlo. Y lo crean o no, acaban de cerrar el ASFM, un colegio que estaba poniendo un ejemplo a todos los demás colegios de cómo abrir de una forma segura con protocolos, como pasillos divididos, la cancelación del uso de los casilleros y muchos más.



Pero lo más sorprendente es que acabamos de clausurar un colegio que realizó más de 600 pruebas de Covid a su personal, más los estudiantes y los maestros. Igualmente, cada persona que entró a ese edificio el día que lo clausuraron. Todas eran negativas.



Se puede comprender no querer regresar a clases por la pandemia, pero si abrimos de una forma segura hacemos más bien que mal. Y si no abrimos causaremos más mal que bien.



Pero esto nos trae otra pregunta: ¿cómo abrimos nuestros colegios de forma segura? Los reglamentos básicos deberían ser el uso de la mascarilla, la distancia social y evitar el contacto con otras personas.



Otros reglas que deberían crear es dividir los pasillos y revisar temperaturas. Tendríamos un educación eficiente y segura. Si seguimos reglas como estas podemos lograr un regreso a clases seguro.



Y lo más importante: informar al Gobierno lo que pensamos los estudiantes sobre las clases en línea.



El autor es alumno del 7o. grado del ASFM.





