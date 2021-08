A pegar de nuevo, Rayados

02 min 30 seg

Jesús Carvajal

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Una semana después de toparse con el Cruz Azul en la Concachampions, Rayados se enfrenta de nuevo con el equipo cementero, ahora en terrenos de la Liga MX, pero con la misma idea de ganar.El miércoles pasado Monterrey le pegó 1-0 a la Máquina en el primer duelo de la Semifinal de la "Conca", en un duelo en el que Monterrey maniató totalmente al campeón de la Liga MX.Ahora chocan dentro de la Jornada 5 de la Liga y Rayados, con aún estatus de invicto y tras ligar tres victorias entre el torneo local y el de la Concacaf, busca seguir en buen momento.Monterrey tendrá cuatro bajas, las ya sabidas por lesión de Erick Aguirre y Héctor Moreno, la de Vincent Janssen por expulsión y quien además tiene molestias de pubalgia y por eso viajó a Estados Unidos a chequeo médico, pero sobre todo la de Celso Ortiz.El contención paraguayo no realizó el viaje ya que tiene una contractura y prefirieron no arriesgarlo y ver la posibilidad de que pueda jugar el sábado aquí cuando reciban a Chivas.Es por eso que el entrenador Javier Aguirre tendrá que utilizar como escudo a Matías Kranevitter y para completar la convocatoria utilizar a cuatro novatos del equipo Raya2 de la Liga de Expansión que anoche enfrentaron a Venados de Mérida.Aún así, y gracias a la profundidad del plantel, Rayados saltará a la cancha del Estadio Azteca con un equipo altamente competitivo que aspira a pegarle al campeón.Kranevitter tendrá una oportunidad para mostrarse al toparse con rivales de peso como Luis Romo y Yosimar Yotún.Para Monterrey no será fácil, pues Cruz Azul dio señales de estar de regreso, tras golear 4-0 al que era el líder Toluca. Antes de este juego, los de Juan Reynoso sumaban una derrota,un empate y triunfo.Ahora suman 7 unidades, sólo una debajo de Rayados, que la última vez que ganó al Cruz Azul de visita fue el 13 de diciembre del 2009, en la Gran Final del Torneo Apertura 2009, el cual se agenció el Monterrey.Lo que puede jugar a favor del Monterrey es la motivación que trae Rogelio Funes Mori luego de por fin haber anotado el gol 122 con Rayados que lo encumbró como el máximo romperredes en la historia del equipo.El invicto del Monterrey peligra hoy en el Coloso de Santa Úrsula, pero Rayados quiere demostrar que, pese a las ausencias, está encontrando una consistencia de juego.