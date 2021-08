A unos miel y a otros hiel

03 min 30 seg

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió ayer contra magistrados y consejeros electorales, ministros de la Corte y legisladores.Cuestionado en la conferencia matutina sobre la crisis por la que atraviesa el Tribunal Electoral federal, el Mandatario consideró insuficiente designar a un presidente interino e indicó que los magistrados lo han decepcionado."No está bien el Tribunal, no han demostrado actuar con rectitud, a mí me decepcionaron y tengo pruebas. Hay mucha hipocresía, son muy falsarios", aseveró."Ya llevo yo muchos años en esto, no me estoy chupando el dedo, entonces ya no les tengo confianza. Lo mejor es una renovación porque la democracia tiene que estar en manos de gente incorruptible, honesta".El miércoles pasado, el Magistrado Reyes Rodríguez había sido electo por 5 de sus compañeros para sustituir a José Luis Vargas en la presidencia del Tribunal, pero el lunes renunció al cargo.López Obrador reiteró que los magistrados son independientes pero del pueblo, no de la mafia del poder."Se supone que dependen del Poder Judicial, pero ellos son completamente autónomos porque la partidocracia los impuso, con el apoyo de ministros", agregó.Mientras transcurría la mañanera, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, afirmó en Twitter que la crisis en el Trife ya fue superada, pero López Obrador no compartió su opinión."No, no coincido, no coincido . Eso tiene que renovarse, no hay más que una renovación tajante tanto en el INE como en el Tribunal.", señaló.'Falsarios e hipócritas'López Obrador acusó a los integrantes del Poder Judicial de negarse a limpiar la corrupción y de avasallar al presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, para que no permanezca en el cargo y tampoco pueda hacerlo."Aquí cuánto nos ha costado y todavía no terminamos de limpiar. Si desde que llegamos estamos limpiando y no terminamos, imagínense cómo está el Poder Judicial, que todavía no han empezado, no han hecho nada por limpiar el Poder Judicial", denunció."Y él (Zaldívar) que tenía ese propósito, fue avasallado por los que vienen del antiguo régimen, ministros acostumbrados a servirle a los potentados, no al pueblo".El titular del Ejecutivo llamó falsarios e hipócritas a los ministros que se opusieron al transitorio de la reforma judicial, con el que se pretendía que Zaldívar extendiera su gestión hasta el 2024."Entonces, hay mucha hipocresía, son muy falsarios, entonces se requiere gente, se requieren ciudadanos honestos, íntegros en todo el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo", señaló.López Obrador aprovechó el viaje y regañó a los legisladores por no agendar la discusión y aprobación de la ley reglamentaria sobre la revocación de mandato."Me entero de que se reúnen los senadores de todos los partidos y convocan a un extraordinario para tratar el desafuero de unos políticos, pero no incluyen en la orden del día la ley para llevar a cabo la revocación de mandato, imagínense cuánto tiempo ha pasado, ahora resulta que no quieren la revocación de mandato", reclamó."No se han enterado que hace falta esa ley reglamentaria, porque aunque esté en la Constitución no se va poder llevar a cabo la revocación de mandato y esto es con malas intenciones".Urgió a que se procese el tema e incluso sugirió a diputados y senadores que pidan una explicación a sus coordinadores para que expliquen las razones por las que omitieron el tema en el acuerdo.