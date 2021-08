¡A vacunarse! Premia Amazon a empleados con dinero

02 min 00 seg

Bloomberg

Hora de publicación: 19:32 hrs.

Amazon ofrecerá premios en efectivo de hasta 500 mil dólares, así como autos y paquetes vacacionales a los empleados de primera línea que puedan demostrar que han sido vacunados contra el Covid-19.Reacio hasta ahora a exigir vacunas para su fuerza laboral de 1.3 millones de personas, el minorista en línea más grande del mundo espera que una lotería corporativa, llamada Max Your Vax, persuada a los que se resisten a recibir la inmunización.El anuncio se produjo el mismo día en que Amazon dijo que a partir del 9 de octubre los trabajadores tendrán que usar cubrebocas dentro de sus instalaciones logísticas, independientemente de su estado de vacunación, lo que refleja la gravedad de propagación de la variante delta. Desde finales de mayo, los trabajadores vacunados de Amazon habían podido trabajar sin usar mascarillas.Previamente, la compañía había ofrecido a los trabajadores de primera línea hasta 80 dólares por vacunarse contra el virus. Sin embargo, la compañía está desesperada porque los trabajadores se mantengan al día con la elevada demanda de los compradores en línea. Algunos empleados y sus gerentes dicen que a la empresa le preocupa que los mandatos envíen a los escépticos de las vacunas a buscar un nuevo trabajo.La lotería de de Amazon ofrecerá un total de 18 premios, que la empresa valora en casi 2 millones dólares: dos premios en efectivo de 500 mil dólares, seis premios de 100 mil dólares, cinco vehículos nuevos y cinco paquetes vacacionales.La compañía no es la primera en entregar premios para fomentar la inmunización. Las loterías en efectivo aparecieron en varios estados de EU durante el lanzamiento inicial de las vacunas, mientras que Hong Kong ofreció lingotes de oro y un Rolex de diamantes.El concurso de Amazon está abierto a sus trabajadores de primera línea, es decir, personas que trabajan en almacenes y otras instalaciones de logística, pero también aplicará para trabajadores por horas en las tiendas de comestibles Whole Foods Market y Amazon Fresh.