'A veces existe corrupción adentro'

03 min 00 seg

Perla Martínez

Hora de publicación: 00:00 hrs.

La corrupción en los concursos puede darse desde la integración de las bases y no necesariamente de parte de los proveedores, señaló ayer Brenda Tafich, regidora del PAN en San Pedro.Cuestionó que se proponga modificar el Reglamento de Adquisiciones en el Municipio para obligar sólo a las empresas a demostrar que participaron en cursos anticorrupción y no a los funcionarios municipales."Muchas veces la corrupción está adentro y no afuera", expresó, "no existiera la corrupción si el funcionario no se presta."La corrupción está en las bases".Ayer se publicó la convocatoria para modificar el Reglamento de Adquisiciones de San Pedro, el cual, de aprobarse, pedirá a los proveedores asistir a cursos anticorrupción dados por la Contraloría municipal, y a presentar una política de integridad."Las bases muchas veces las ponen muy cerradas", insistió Tafich, "limitando que las empresas puedan participar, a veces hay dos (participantes) y (la licitación) queda desierta."Sí hay que hacer algo y reformar el reglamento, pero para que desde las bases se puedan abrir y para que sean más participantes, más empresas y poder bajar los costos".Iván Rivas,director de Coparmex, calificó de positiva la medida."Es muy importante que todos los sectores de la sociedad trabajemos activamente para erradicar la corrupción, pues es un lastre que afecta a todos", dijo.Proveedores señalaron que la medida puede ser positiva, pero también debe contemplarse que los funcionarios reciban capacitación, pero no de parte de ellos mismos.