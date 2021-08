¡Abraza a tu perro! y mejora tu ánimo

02 min 30 seg

EL NORTE / Staff

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Tener un perro como mascota puede mejorar el bienestar mental, sugiere una nueva investigación de la Universidad de Columbia Británica-Okanagan.El estudio evaluó a 284 estudiantes universitarios y encontró que abrazar a los perros mejora el estado de ánimo.John-Tyler Binfet, profesor asociado en la Escuela de Educación de la UBC-Okanagan, dirigió la investigación sobre varios tipos de interacciones con perros de terapia y su impacto en el estado de ánimo de una persona.Binfet también dirige el programa "Construyendo la retención académica a través de K9s", que explora cómo los perros de terapia reducen el estrés y aumentan el bienestar, principalmente en los estudiantes de pregrado."Sabemos que pasar tiempo con perros de terapia es beneficioso, pero no sabíamos por qué", dijo Binfet en un comunicado emitido por la universidad.Los estudiantes fueron asignados de manera aleatoria en alguna de tres opciones que planteó la investigación: la interacción canina física, la no física, y la interacción con el dueño del perro, pero no con el perro.Los alumnos informaron sobre su bienestar antes y después de la interacción, cuánta conexión social sentían con el perro y si experimentaron algún tipo de estrés durante sus interacciones.Antes de las sesiones, los jóvenes informaron de su bienestar, midiendo específicamente sus autopercepciones de prosperidad, afecto positivo y negativo, conexión social, felicidad, integración en la comunidad del campus, estrés, nostalgia y soledad.Los estudiantes experimentaron un mayor bienestar especialmente cuando un perro estaba presente, y el mayor beneficio provino del contacto físico con el perro. El contacto físico incluyó un masaje en la barriga, raspaduras en las orejas y caricias con la nariz."Los resultados indican que los participantes en todas las condiciones experimentaron un mejor bienestar en varias medidas; sin embargo, solo aquellos en la condición de contacto directo informaron mejoras significativas en todas las medidas de bienestar", concluye el estudio.Binfet espera que más escuelas brinden acceso a perros de servicio a medida que los estudiantes regresan a los campus universitarios."A medida que los estudiantes potencialmente regresen a clases presenciales en sus campus universitarios este otoño y busquen formas de controlar su estrés, los animo a aprovechar el programa de visitas de perros de terapia que se ofrece. Y una vez allí, asegúrese de hacer tiempo para un abrazo canino ", dijo Binfet en el comunicado."Es una forma segura de reducir el estrés".El estudio fue publicado en julio de este año en Anthrozoös, revista internacional que muestra investigaciones multidisciplinarias sobre interacciones y relaciones con animales.