Abre Pequod Co nueva ventana al arte

04 min 30 seg

Yanireth Israde

Tendiendo puentes

Experiencia aumentada

Hora de publicación: 21:00 hrs.

En plena contingencia sanitaria, mientras otros espacios dedicados al arte cerraban sus puertas de manera definitiva o pausaban su actividad, surgía Pequod Co.Inaugurada el año pasado, esta galería fortaleció su apuesta a través de las expresiones más emergentes, y al mismo tiempo radicales, a partir de una selección de Mauricio Galguera y María García Sainz, quienes se asumen como espectadores de la escena."Siempre he pensando que nuestra galería tiene una visión ecléctica de lo que se está haciendo; nos gusta acercarnos a personas que tienen discursos muy distintos, maneras de trabajar y metodologías que varían: nos parece una manera de trabajar más atractiva."No estamos casados con ninguna práctica homogénea o tipo de obra específica, y nos gusta entendernos, primero que nada, como espectadores del arte", señala Galguera en entrevista.Abierta actualmente a partir de un sistema de citas, Pequod Co ha logrado convocar ya a un público enfocado en el arte, que acata horarios y protocolos y dispone de mayor tiempo para apreciar proyectos y piezas, según destacan los responsables del espacio.La galería, ubicada en el número 29 de la calle de Lancaster, en la Colonia Juárez, presenta parte de los artistas con los que la pareja trabajó en su proyecto galerístico anterior, El Cuarto de Máquinas, en donde colaboraron con unos 40 creadores jóvenes."Ahí fue cuando, a través de algunos curadores, hicimos proyectos en los que tuvimos la oportunidad de entender el ecosistema de lo que se estaba haciendo en México desde distintas visiones. No quisimos estrictamente casarnos con un grupo, con una tendencia o con un circuito en específico, y fue así como empezamos a hacer una especie de radiografía de lo que estaba sucediendo en la Ciudad en ese momento", apunta Galguera.Si bien la diversidad de lenguajes y discursos artísticos distinguen a Pequod Co, también la complejidad, la profundidad y la sofisticación guían la labor del espacio, añade."México, siendo un lugar tan importante a nivel no sólo geográfico sino también simbólico, para la cultura, para el conocimiento, para la información e intercambios en el mundo, es un territorio muy fértil para que haya grandes ideas y artistas haciendo trabajo muy radical y muy interesante", indica.Uno de ellos es Cristóbal Gracia (Ciudad de México, 1987), cuya obra, integrada por piezas bidimensionales y tridimensionales, además de video, se expone actualmente en la galería, convertida en un "parque artificial"."Es un espacio donde un personaje que aparece en el video activa los diferentes elementos de la exposición, que en realidad es una gran maquinaria que Cristóbal generó como un mecanismo de des-creencia", precisa Galguera."Para Cristóbal, el arte en general es un mecanismo que nos hace preguntarnos acerca de la realidad y de los sistemas de creencias que hemos construido, y finalmente cualquier obra de arte debe tener la capacidad de enfrentarnos como espectadores con nosotros mismos, con lo que creemos que es la realidad, con lo que creemos que es la verdad, y este proyecto involucra mucho de ello".La exposición, titulada Y un jardín, la maquinaria de la descreencia y, permanecerá en exhibición hasta el 12 de junio, y también puede recorrerse en 3D en la página del espacio (www.pequodco.com).Pecuoq Co, además de ser un espacio expositivo, busca apoyar carreras jóvenes y emergentes a través de la producción y difusión de cuerpos de obra y exposiciones que navegan y dialogan entre las prácticas artísticas locales y globales de la actualidad, mientras que establece vínculos con el circuito nacional e internacional.También funge como un puente entre nuevas generaciones de público y coleccionismo y artistas de mediana y consolidada carrera a través de proyectos de sitio específico, publicaciones y muestras curadas.Puede agendar una visita en la página del espacio, o consulte mayor información en Instagram, Twitter y Facebook bajo el usuario @pequodco.La galería posee también una app de realidad aumentada en donde se lleva a cabo una exposición de esculturas digitales cuyo punto de partida fue el registro fotográfico de objetos físicos.El usuario tendrá la oportunidad de explorar ahí las piezas a diferentes escalas y disposiciones, tanto en conjunto como de manera individual.Las obras que se presentan fueron producidas especialmente para esta exhibición; no existen de forma física."En momentos donde todo parece indicar que los tiempos de permanencia dentro de una exhibición serán mucho más controlados y limitados, aquí se presenta una opción para jugar con los tiempos de contemplación y vida de una obra de arte", se lee en la presentación.La aplicación está disponible en Google Play y App Store.