Abren diálogo FGJ y personal

Ante el desacuerdo de peritos, policías de Investigación y agentes del Ministerio Público por los recientes Lineamientos para la Evaluación del Desempeño al Personal Sustantivo, la Fiscalía General de Justicia mantendrá mesas de trabajo.Llegaron a ese acuerdo luego de sostener una reunión con la Fiscal, Ernestina Godoy, de acuerdo con los trabajadores que se oponen.Teresa Santos, quien trabaja para la dependencia, las nuevas disposiciones podrían justificar el despido de personal basado en las nuevas evaluaciones que les harán, debido a que quienes los calificarán serán sus jefes directos.Y ello podría dar lugar a que sus superiores no tomen en cuenta su desempeño, sino si les caen bien o no, u otras cuestiones personales, alertó."Vamos a estar a la espera de estas reuniones, donde esperamos ver propuestas concretas para que no haya afectaciones a los trabajadores", mencionó.El próximo 10 de agosto tendrán una mesa de trabajo para revisar los instrumentos jurídicos emitidos por la Fiscalía, relacionados con el servicio profesional de carrera y evaluación de desempeño.Piden que esos instrumentos incluyan una perspectiva de derechos humanos para evitar despidos injustificados.Los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño al Personal Sustantivo entraron en vigor el 22 de julio, tras publicarse en la Gaceta de Gobierno.En el documento señalan que habrá evaluaciones anuales, que, de no ser aprobadas por personal sustantivo, que son Ministerios Públicos, Peritos y Policías de Investigación, no recibirán su Certificado Único Policial para continuar con sus labores.El personal inconforme espera que haya un acuerdo que les garantice el respeto a sus derechos laborales, en caso de no llegar a uno, proyectan interponer un amparo.