Abren investigación contra Niza y Marsella

Hora de publicación: 09:38 hrs.

Una investigación fue abierta en Francia a raíz de los incidentes que llevaron a la interrupción del partido de ayer entre OGC Niza y Olympic Marsella, indicó este hoy a la AFP la fiscalía de Niza, mientras los dos clubes están convocados por la Comisión Disciplinaria de la Ligue 1."Hay una investigación en curso", afirmó la fiscalía.Ambos equipos se exponen a fuertes sanciones y fueron convocados a partir del miércoles por la Comisión disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), que evocó "graves incidentes" en un comunicado.El partido OGC Niza vs Olympic Marsella fue detenido ayer durante una hora y media después de que los aficionados locales invadieron el terreno de juego tras un incidente en el que el jugador visitante Dimitri Payet devolvió a la grada una de los muchas botellas de plástico que le lanzaron cuando se disponía a sacar un córner.Un cordón de seguridad trató de frenar a los aficionados, pero la situación se hizo caótica, con intercambios de golpes en diferentes sectores del terreno de juego, entre aficionados, jugadores de los dos equipos y miembros de seguridad.Niza ganaba 1-0, pero el partido no finalizó: el choque fue definitivamente suspendido cuando el árbitro constató que el Marsella no se presentaba a la reanudación del mismo.Los locales quería finalizar el partido, mientras que el presidente del club marsellés Pablo Longoria consideró que la seguridad de sus jugadores no estaba garantizada.En el palco, Longoria y su homólogo del Niza, Jean-Pierre Rivère, casi llegaron a las manos, explicó a la AFP un testigo directo de la escena.