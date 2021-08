Abrió María Elena Chapa camino a las mujeres

Imelda Robles

"Hay una lista enorme que espero hacer", dijo María Elena Chapa apenas el pasado 12 de junio cuando compartió que lo único que deseaba era más tiempo para seguir trabajando por la paridad de género.Ayer a las 6:00 horas falleció la política a los 77 años tras una larga batalla contra el cáncer.La fundadora del Instituto Estatal de las Mujeres, creado en el 2003 en la administración de Natividad González Parás, fue un parteaguas en la lucha de los derechos por las mujeres. Estuvo al frente hasta el 2016.Trabajaba por dejar una generación de remplazo: mujeres que abrieran caminos a otras."Se interesó mucho por lo que ella nombraba la generación de remplazo y era desarrollar a otras mujeres para que fuéramos realmente en ese camino, siguiendo esa lucha", compartió Martha Herrera, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano del Consejo Nuevo León y quien desde niña conocía a la ex Senadora."Nos enseñó que tenemos que hacer lo mismo y a las siguientes generaciones irlas ayudando y acompañando a entender este proceso, a comprender la historia, los cambios que se tienen que dar y cómo todas somos corresponsables de este proceso".Hace más de un año, Chapa fue diagnosticada con cáncer. Comenzó en sus pulmones, se extendió a varios órganos y llegó al cerebro.En junio recibió un homenaje de socias del International Women's Forum, donde comentó que le faltaba mucho por hacer en el tema de la violencia contra las mujeres."Aunque es irreversible, espero que haya una cura que me permita aguantar un poco más", dijo en esa ocasión.Chapa nació en Doctor González el 19 de abril de 1944. Le sobreviven sus hijos Homero y Cordelia, y cuatro nietos.Ingresó al PRI en 1969, partido con el que se convirtió en la primera Senadora por Nuevo León, de 1991 a 1997, además fue Diputada local y federal.En sus últimos años encabezó la organización Red Paridad Nuevo León para impulsar reformas que lograran que los nombramientos públicos fueran paritarios.La Diputada local de Morena, Mariela Saldívar, trabajó con ella en ese movimiento."Me impactaba la agilidad intelectual de María Elena, siempre estudiaba y trató de leer hasta sus últimos días.Siempre estuvo actualizándose, siempre estaba también muy al pendiente de sus amigas, de sus aliadas", contó Saldívar."Me impresionaba siempre cómo estaba al tanto de todas las mujeres que integrábamos la Red, su personalidad era de una mujer sumamente brillante y cálida, simpática y divertida".La legisladora recordó que en el 2015 pudieron elaborar con Chapa el primer Plan Estatal de Desarrollo con perspectiva de género en todos los programas y objetivos."Fue la primera voz que realmente trató de impulsar los cambios desde el sistema y con profunda valentía", señaló.Chapa egresó de la Escuela Normal Miguel F. Martínez y cursó la Licenciatura y Maestría en Filosofía y la Maestría en Recursos Humanos por la UANL.Desde hace casi 20 años, su brazo derecho y amiga era Refugio Ávila Carmona, conocida como Cuquita y médica de profesión.Ella fue la Secretaria Técnica fundadora del Instituto Estatal de las Mujeres y estuvo al frente en el mismo periodo que Chapa.Cuquita falleció tras complicaciones por Covid a las 21:00 horas del domingo, nueve horas antes que la ex Senadora."Un doble dolor, pero al mismo tiempo nos sentimos alegres de saber que hasta el final se fueron juntas y que no están solas", dijo Martha Herrera.Para las integrantes de la Red Paridad Nuevo León fue algo muy simbólico."Ella fue su amiga, su colaboradora más cercana por casi 20 años. Trabajaron juntas desde el Instituto Estatal de las Mujeres y siguió colaborando con María Elena desde el activismo", expresó Saldívar."Fue algo muy simbólico que la misma noche las dos trascendieran y partieran hacia mejor vida".Para sus amistades era impactante la valentía con la que Chapa enfrentó el cáncer."Fue para mí una maestra, una inspiración y ejemplo a seguir. Tengo maestros en la vida y ella ha sido una de ellas", dijo Consuelo Bañuelos, fundadora de Promoción de Paz."Enfrentó su enfermedad siempre con valentía y muchísima serenidad. Siempre tenía la palabra amable y la palabra precisa, muy orgullosa de lo que había hecho. A esta edad de la vida, recoger frutos y compartirlos me parecía grandioso".La velación de las cenizas de Chapa será en un acto privado en Capillas del Carmen.A las 15:00 horas le brindarán un homenaje que transmitirán por internet."Lo que nos toca a las que nos quedamos es seguir en esa lucha", recalcó Herrera. "Estamos claras que no nos vamos a quedar sentadas, vamos a tomar estos aprendizajes".