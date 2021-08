Abunda caos en filas por vacuna en Monterrey

Leonardo González y Gabino Arriaga

Conforma avanza la jornada, el caos se ha apoderado de la fila del modulo de vacunación de la Explanada de los Héroes.Con filas que serpentean por toda la Macroplaza no hay nadie que indique dónde comienza, por lo que ciudadanos mayores de 50 tardan hasta 15 minutos en saber donde empezar a formarse."Nadie me dijo, la misma gente es la que te va avisando, yo me pasé y me tuve que regresar hasta acá", dijo José Arellano, quien llegó a las 12:55 y se formó hasta las 13:10 por buscar el inicio de la fila.Bajo un intenso sol muchos traen paraguas, gorras o se tapan con la carpeta de los documentos. Otros han tenido que apechugar y aguantar el calorón.Además en el lugar hay quien ha aprovechado la larguísima fila para sacar provecho en la vendimia.Lo más solicitado: aguas, refrescos y paraguas, para el sol.Por lo pronto para quien va llegando después del mediodía les toca armarse de paciencia y esperar por horas para recibir la segunda dosis de Astra Zeneca.Un hombre, quien prefirió no dar a conocer su nombre, pidió la persona que estaba detrás de él en la fila le cuidara su lugar para ir a hacer unas compras, una hora más tarde, tras buscar el lugar que había dejado.El hombre, llegó sonriente, con un bote de agua y una bolsa llena de verdura, la cual fue a comprar al Mesón Estrella.Otra mujer, quien dijo ya tener más de dos horas bajo el sol, que por momentos aliviaba el calor al llegar a la sombra de los árboles, también pidió pidió cuidaran su lugar, minutos después llegó con un paraguas para ella y otro para la mujer que le cuidó su sitio en la fila.Algunos otros, para economizar o quizás porque no traían los recursos suficientes, mas que para el pasaje del camión, cortaron algunas ramas de los árboles y los utilizaron como paraguas para protegerse del intenso sol.Y así, muchos ya pasaron más de tres horas haciendo la fila para llegar al punto ubicado frente a las puertas del Palacio de Gobierno, donde se aplica la segunda dosis de la vacuna para las personas de la edad señalada.Juan Alberto Coronado Castillo, de 51 años, salió de trabajar a las 7:00 y llegó a las 9:00 a vacunarse, cinco horas después salió del módulo de la Explanada de los Héroes, ya con su cuadro completo de AstraZeneca."Dimos como cuatro vueltas a la Macroplaza en una sola fila, hicimos más de cuatro horas, y unos 15 minutos en vacunarnos. Si estuvo pesado, muchos venimos de trabajar y venirnos a vacunar, tenemos que venir a hacer a la fila", platicó."Ahorita es llegar a dormir un poco para volver a trabajar. Batallamos mucho para encontrar la fila, le dimos para todos lados y no encontabamos la fila, hasta que preguntando, preguntando encontramos la fila. Gracias a Dios salimos, vale la pena. Pero si, pienso que no se organizaron bien porque se vino la gente de todos los apellidos".Mediante un comunicado, el Gobierno Federal a través de la Brigada de Correcaminos pidió a los ciudadanos de Monterrey respetar las jornadas establecidas en el Municipio.Solicitó a los adultos de 40 a 49 años a esperar su turno, que será a partir del próximo sábado 7 de agosto, para asistir a los módulos de vacunación.