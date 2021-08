Acaba Delta con planes de empresas para otoño

Chip Cutter / THE WALL STREET JOURNAL

Hasta hace unas cuantas semanas, los líderes corporativos estaban confiados sobre qué esperar este otoño.Las oficias reabrirían después del Día del Trabajo en Estados Unidos, que se celebra el primer lunes de septiembre. Se reanudarían los viajes de negocios de forma más generalizada. Reuniones de trabajo, convenciones y juntas fuera de las instalaciones laborales postergadas durante mucho tiempo por fin tendrían lugar.Una vez más, la pandemia ha trastornado muchos de esos planes.El veloz y alarmante resurgimiento de casos y hospitalizaciones por Covid-19 en todo Estados Unidos está haciendo que los líderes corporativos tiren a la basura sus estrategias para los próximos meses.El regreso en septiembre ya no es un objetivo para muchas compañías. Algunos patrones, como el gigante bancario Wells Fargo & Co. y la compañía de gestión de cuidados de la salud Centene Corp., han cambiado en días recientes sus fechas de retorno a la oficina, a octubre. Mientras tanto, una variedad de compañías prominentes pronostican ahora que será hasta el 2022 cuando regrese la mayoría de los trabajadores.Amazon.com Inc. aplazó el jueves su regreso para empleados corporativos, de septiembre a hasta por lo menos el 3 de enero. Lyft Inc. postergó sus planes para reabrir su oficina a febrero del 2022. Otras compañías, como Dell Technologies Inc., han pospuesto sus regresos de otoño en Estados Unidos sin reprogramar la fecha. Los viajes de negocios en la compañía también continúan en gran parte restringidos.En un memorándum a los empleados el martes, Jeff Clarke, director de operaciones de Dell, dijo que, debido a la variante Delta, muchas ciudades donde Dell opera en EU han pasado de "verde" a "rojo" en un tablero de riesgo de la compañía.Las demoras llegan en un momento precario para muchas compañías y trabajadores. Los empleados de clase profesionista, si bien frecuentemente poco ávidos por renunciar por completo a sus esquemas de trabajo remoto, han esperado con ansias cierta medida de normalidad en los próximos meses, con más interacciones en persona con sus colegas. Los jefes siguen preocupados por la salud mental de sus trabajadores y por cómo mantenerlos motivados al tiempo que se prolonga la pandemia.Muchas cosas están cambiando, y con rapidez. Eventos que habían sido planeados para finales de este mes o para otoño han sido cancelados o se han vuelto virtuales. Organizadores del Salón del Automóvil de Nueva York, programado para realizarse del 20 al 29 de agosto, cancelaron el evento, citando retos relacionados con la variante Delta. En Nashville, Tennessee, el Festival 3686, que atrae a fundadores de compañías de arranque, inversionistas y otros, canceló su evento que estaba programado para septiembre. "Esperamos con ansias volver a conectarnos en persona en el 2022", dijeron los organizadores en una nota a los asistentes.El domingo, organizadores del New Orleans Jazz & Heritage Festival pospusieron su evento, de mediados de octubre hasta la primavera, al citar el aumento de casos nuevos de Covid-19 en la región. AEG Presents, de Anschutz Entertainment Group, informó que el festival anual regresará a su marco tradicional de primavera el año próximo. El aplazamiento sigue un patrón similar al del Festival de Música y Artes del Valle de Coachella, que fue reprogramado varias veces y tiene previsto realizarse la próxima primavera.UKG Inc., una compañía de software para recursos humanos y gestión de fuerza laboral, planea realizar un arranque de su campaña de ventas interno con miles de empleados en octubre. Eso además de dos conferencias para usuarios, previstas para noviembre y diciembre en Las Vegas, que por lo general atraen a aproximadamente 5 mil clientes cada uno. Hasta ahora, los eventos siguen en pie, aunque el director ejecutivo Aron Ain dice que la compañía hará una evaluación a medida que las fechas se acerquen más. "Haremos lo que tengamos que hacer", señala Ain.En un mensaje en video desde su oficina en casa el viernes, Ain le indicó a los más de 13 mil empleados de UKG que la compañía aplazaría la fase siguiente de su reapertura de oficinas voluntaria, prevista para mediados de agosto para empleados vacunados.La compañía, que tiene oficinas corporativas en Lowell, Massachusetts, y Weston, Florida, planea llevar más empleados de vuelta a partir de 4 de octubre, pero ese calendario también podría cambiar. Uno de los retos de manejar el momento actual es que hay pocos paralelos, dijo Ain. "Tengo 42 años de experiencia en los cuales apoyarme, pero no tengo experiencia en lo que estamos sorteando en este momento", mencionó.En Bank of America Corp., ejecutivos han enviado memorándums en días recientes para requerir que los empleados en las instalaciones se cubran el rostro cuando se levanten de sus escritorios y en espacios como salas de conferencias. En un mensaje a los empleados el viernes, JPMorgan Chase & Co. dijo que el aumento de casos de Covid-19 "es causa de creciente ansiedad para muchos". La compañía señaló que continuaría con su agenda de regreso a la oficina, pero restablecería un mandato sobre el uso de cubrebocas para sus empleados en EU.Muchas compañías han dejado de hacer cualquier cálculo para sus reaperturas. La oficina corporativa en Houston del minorista Mattress Firm Inc. sigue en gran parte cerrada, sin fecha prevista para reabrir.Los ejecutivos corporativos han inundado a consultores médicos con llamadas en días recientes, en busca de orientación sobre cómo proceder. Roslyn Stone, directora ejecutiva de Zero Hour Health, una firma de asesoría sobre salud, les ha dicho a las compañías que reactiven grupos de trabajo sobre Covid-19 que han sido disueltos. Les ha preguntado a restaurantes qué hicieron con las divisiones de plexiglás que algunos retiraron en semanas recientes y los alentó a que reanuden las verificaciones diarias de bienestar y a que realicen un inventario del equipo de protección personal, como cubrebocas, que tienen a la mano.Apenas en julio, varios ejecutivos de compañías grandes le llamaron en busca de consejo sobre cómo reanudar a salvo juntas presenciales grandes planeadas para este otoño. "La pregunta más popular hace dos semanas era ayúdanos a desarrollar un plan para reducir nuestro riesgo", contó. Ahora la conversación es: "¿Para cuándo piensas que podríamos reprogramarlo?"."Quisiera saber la respuesta a esa pregunta", añadió Stone.La situación ahora es diferente al inicio de la pandemia en el sentido de que los patrones entienden mejor el virus y pueden actuar para salvaguardar a su fuerza laboral, como ordenar que todos los empleados se vacunen, señaló Bill George, ex director ejecutivo de Medtronic PLC, e investigador en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard.- Benjamin Mullin, David Benoit, Ben Eisen y Anne Steele contribuyeron a este artículo.Edición del artículo original