Acelera BHP salida del negocio de petróleo y gas

04 min 00 seg

Bloomberg

Hora de publicación: 07:35 hrs.

BHP Group está en conversaciones sobre una posible fusión de su unidad de petróleo y gas con Woodside Petroleum Ltd para acelerar su retiro de los combustibles fósiles en medio de una creciente presión para frenar las emisiones.Las opciones que se están discutiendo incluyen una distribución de acciones de Woodside a los tenedores de BHP para permitir que la firma australiana de energía agregue operaciones que abarcan desde Australia hasta el Golfo de México, dijeron las compañías en comunicados separados.La unidad de BHP podría estar valorada en más de 15 mil millones de dólares, dijo el mes pasado una persona familiarizada con los detalles.La división de petróleo "simplemente ya no encaja en la cartera de BHP ni en la estrategia de cara al futuro", dijo Saul Kavonic, analista de Credit Suisse Group AG. Habiendo perdido oportunidades de vender activos de carbón térmico a precios más altos, "BHP debería saber que es mejor salir del petróleo más temprano que tarde".BHP, que genera la mayor parte de las ganancias a partir del mineral de hierro y el cobre, está revisando su cartera a medida que los supermayores de la energía lidian con la presión global de los inversores y los gobiernos sobre la acción climática, en algunos casos reduciendo la producción central y agregando activos de energía renovable.El director ejecutivo Mike Henry ya ha señalado planes para enfocar al mayor minero del mundo en materiales relacionados con la energía renovable y la electrificación.Woodside disminuyó hasta un 4.5 por ciento en las operaciones de Sydney este lunes. BHP cayó un 0.9 por ciento."BHP confirma que hemos iniciado una revisión estratégica de nuestro negocio de petróleo para reevaluar su posición y ajuste estratégico a largo plazo", dijo la compañía. Si bien las conversaciones con Woodside "están progresando actualmente, no se ha llegado a ningún acuerdo sobre ninguna transacción de este tipo", dijo.Aunque BHP ha dicho que espera que la demanda de petróleo y gas se mantenga fuerte durante al menos otra década, y recientemente anunció 800 millones de dólares en inversiones en opciones de crecimiento, la compañía desconfía de quedarse estancada con activos de los que será más difícil salir a medida que el mundo intenta frenar el consumo de combustibles fósiles.Las conversaciones con Woodside se producen una semana después de que el grupo de campaña ambiental Market Forces presentara una propuesta en nombre de unos 100 pequeños inversionistas que pide a BHP que reduzca la producción de petróleo, gas y carbón de acuerdo con los objetivos internacionales de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.Un acuerdo que haría que los inversionistas asuman las acciones de Woodside corre el riesgo de socavar el compromiso climático de BHP, según el activista Will van de Pol."Sabemos que los inversores se han adherido claramente a la meta de cero neto para 2050", dijo. "Ellos comprenden cada vez más lo que eso significa, y no significa expansión del sector de petróleo y gas. Entonces, para que los inversionistas se agrupen con acciones en una compañía que está tratando de expandir su producción de petróleo y gas, no creo que se sienta tan bien".La producción de la unidad de petróleo y gas de BHP, que incluye las operaciones en el estrecho de Bass y la plataforma noroeste de Australia, el Golfo de México de Estados Unidos y Trinidad y Tobago, disminuyó un 6 por ciento en el año hasta el 30 de junio. BHP es socio en los proyectos con empresas incluyendo BP Plc, Exxon Mobil Corp y Woodside.BHP vendió la mayor parte de su unidad de esquisto a BP en 2018 por alrededor de 10 mil 500 millones de dólares, y está avanzando planes para salir de su mina de carbón térmico final y algunas operaciones de carbón metalúrgico. Esas desinversiones dejarían a la compañía con solo un puñado de activos de combustibles fósiles, una colección de minas en Queensland que suministran carbón a las acerías.El mes pasado, Bloomberg News informó que BHP estaba considerando planes para dejar el petróleo y el gas. Woodside y BHP están en conversaciones avanzadas sobre un acuerdo por valor de unos 20 mil millones de dólares australianos (14 mil 700 millones de dólares), informó la Australian Financial Review el domingo, citando a personas familiarizadas con el asunto.BHP, con sede en Melbourne, está programado para informar los resultados anuales el martes.