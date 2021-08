Achacan a Biden repunte de Covid por frontera 'abierta'

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 16:06 hrs.

El Gobernador de Texas, Greg Abbott, y el de Florida, Ron DeSantis, acusaron al Presidente estadounidense Joe Biden de impulsar el repunte de los contagios de Covid-19 por permitir el ingreso de migrantes desde la frontera con México.Las fronteras, sin embargo, no están abiertas, como acusan, y el Gobierno expulsa a la mayoría de migrantes que arresta en la frontera.Los comentarios de los republicanos llegan luego de que Biden les pidiera "quitarse del camino" si no iban a ayudar a contener la nueva ola de la pandemia de Covid-19, al criticar su renuencia a reimponer un mandato de mascarillas en un momento en que la variante Delta está propagándose en el país."Ha importado más virus de todo el mundo al tener una frontera sur muy abierta", acusó DeSantis en una conferencia de prensa este miércoles."Quién sabe cuántas variantes nuevas hay allá afuera, pero te puedo decir que las variantes que haya alrededor del mundo están entrando por la frontera sur".Y ayer, el texano Abbott acusó que el Gobierno de Biden no sólo estaba permitiendo a los migrantes cruzar desde México, sino que muchos de ellos tenían Covid-19 y eran liberados dentro de Estados Unidos."Mientras que la Administración Biden está contemplando más controles draconianos en ciudadanos estadounidenses, están permitiendo a inmigrantes ilegales con Covid entrar libremente a Estados Unidos", dijo el Gobernador en una entrevista en Fox News.Con un promedio diario de 92 mil casos en la última semana, EU está registrando una nueva ola de la pandemia después de una caída en los mismos desde finales de enero, cuando se aceleró la campaña de vacunación.En tanto, los arrestos en la frontera sur han estado registrando récords en los últimos meses. En abril hubo más de 188 mil encuentros, según los datos oficiales.