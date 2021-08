Aclara Herrera lesión de Gignac: 'no hay fractura'

00 min 30 seg

Juan Carlos Jiménez

Hora de publicación: 13:33 hrs.

Miguel Herrera lamentó la lesión de André-pierre Gignac, pero desmintió que se trate de una "fracturita" como lo había manejado el francés en redes y dijo que no es tan grave."André me parece que se aceleró un poquito, ya ayer se habló con el traumatólogo, se llevaron los estudios y no es la lesión que se manejaba ayer (fractura). Sí es una molestia en el tendón que sí lleva algunos días más."Y de la evolución todo depende cómo va evolucionado André al tratamiento que se le va dando, como máximo se pone que esté hasta León (Jornada 8), pero dependiendo de él cómo trabaje la parte física cuando él pueda regresar. No hay fractura, eso sí hay que aclararlo, es una parte del tendón", explicó Herrera.Herrera reconoció que su inicio no ha sido el ideal, y más si se la suman las lesiones del capitán y el goleador."Claro que me lo imaginaba difícil por el cambio de idea que quiero darle a los muchachos y esa circunstancia, por supuesto que no me imaginaba las expulsiones, las lesiones y que de repente la situación de en un choque en entrenamiento entre Luis y Guido y resultó con pequeña fractura Guido. La situación de Gignac que después de regresar de los Olímpicos patea con la punta del pie el balón y le empieza a molestar."No te imaginas perder hombres por expulsiones, hay que lidiar con todo lo que es futbol y lo que conlleva a tener un cambio, una idea diferente, seguiremos trabajando, el responsable soy yo y estamos trabajando para ello, no nos damos por vencidos.Añadió que al francés Florian Thauvin lo llevará de a poco para que tenga una mejor adaptación."Es una idea de darle consciencia de a qué Liga llegó y cómo tiene que jugar, tenerlo al cien, si pasa porque se fue, iba agarrando ritmo, se fue y vuelve a llegar con otro desfase de nuestro ritmo de juego. Lo vamos a poner a tono, estará para ser un revulsivo como lo hablé con él, tendrá los minutos que necesite en el equipo, seguirá trabajando al cien", dijo