Aclara Samuel: vacunarán sin visa

00 min 30 seg

Imelda Robles

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Luego de informarse que se solicitaría la visa a quienes acudieran a vacunarse a Laredo en las caravanas impulsadas por él y que inician hoy, el Gobernador electo Samuel García aclaró ayer que no se necesitará el documento porque no ingresarán a Texas."No entramos a Estados Unidos, no nos bajamos del camión y, por ende, no se requiere de ese documento", dijo García en conferencia de prensa para ampliar detalles del Programa de Vacunación Transfronterizo.Señaló que sólo le había pedido a su equipo registrar a las personas que contaran con visa, pero no que fuera indispensable.El programa inicia hoy con 800 empleados de 21 empresas, todos menores de 39 años, que serán trasladados en 40 autobuses de Senda. Mañana continuarán otros 700.Partirán a las 8:00 horas de los patios de Senda, ubicados en la Avenida Bernardo Reyes.El Gobernador electo dijo que viajará en la primera unidad.García reiteró que se estacionarán en el área del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y ahí subirá un médico a aplicar las dosis contra Covid-19 de la vacuna Johnson&Johnson, que requiere una sola dosis."Nos paramos 15 minutos (para poner la vacuna) y, si no hay ningún sobresalto, ahí mismo en la aduana, sin entrar, nos regresamos", explicó.Informó que ya van 133 empresas registradas que han inscrito a 48 mil 107 empleados.Hoy viajarán empleados de empresas como Farmacias del Ahorro, Senda, Metalsa, Alen, PepsiCo, Femsa, HEB, Alfa VivaAerobus, Gruma, Siemens y Johnson Controls, entre otras.Actualmente se cuenta con 25 mil dosis, pero García dijo que más autoridades de Texas se sumarán al programa y más adelante se darán los detalles.El Gobernador electo indicó ayer que Grupo Senda proporcionará 40 camiones diarios; Farmacias del Ahorro, 30 mil pruebas rápidas para detectar Covid, y Javier Pérez Sagaón, ex candidato a Diputado local de MC, 30 mil cubrebocas.