Aclarado 'desaire' de Nahuel a Funes: 'no me vio'

01 min 00 seg

Juan Carlos Jiménez

Hora de publicación: 14:41 hrs.

Nahuel Guzmán y Rogelio Funes Mori aclararon el supuesto desaire del Tigre al Rayado.En un video que subieron a redes sociales, el "Patón" y el "Melli" desmintieron que haya sido una mala actitud del arquero argentino y se saludaron amenamente."Aquí le estoy dando el saludo al 'Melli' que no le di ayer, que le debía, para que no hablen, dejen de joder", dijo Nahuel, mientras Funes Mori dijo: "No me vio", y al final se dieron un abrazo.Ayer, en el previo cuando los jugadores eran presentados en el Skills Challenge Funes Mori trató de saludar a Nahuel, quien se ve distraído y no saluda al al delantero.Ambos jugadores forman parte del All-Star Game como representantes de la Liga MX.