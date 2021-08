Acotan decibeles en un autocinema

Alejandro León

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Un autocinema que había sido habilitado en el número 247 de Avenida Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán, fue suspendido en abril por violar el uso de suelo y rebasar decibeles permitidos.Esa situación llevó a los vecinos de la Colonia Romero de Terreros a poner toda su atención en una plaza que se pretende construir a futuro en el mismo predio.En abril, vecinos denunciaron ante el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) el exceso de ruido del autocinema, pues además en el lugar se llevaban a cabo conciertos.Con ello, ambas dependencias colocaron sellos de suspensión de actividades en el inmueble.Mariana Boy, titular de la PAOT, explicó que el representante legal del autocinema se había comprometido a no hacer eventos mientras aislaban acústicamente el lugar, para posteriormente poder seguir llevando a cabo actividades sin violar la norma ambiental.Por ello, fue necesario levantar sellos de suspensión para que los encargados entraran al inmueble. Aunque los particulares advirtieron que el Invea no había levantado la medida, razón por la que fue necesario extender el levantamiento de sellos.El 3 de agosto, el representante legal se comprometió de palabra a que ya no operará el autocinema, pero, hasta el momento, ese compromiso no lo ha hecho de manera escrita, aclaró Boy."El representante legal para comunicarnos que ya no operarían como tal, o sea, que el establecimiento mercantil ya no operaría como autocinema y para realizar eventos musicales, y se comprometió con nosotros a presentarlo por escrito."No hemos recibido ese escrito, en caso de que no lo presenten, nosotros tendríamos que volver a colocar los sellos", declaró Boy.Tita de Fernández, vecina de Romero de Terreros, aseguró que en el mismo número de Miguel Ángel de Quevedo, en el 247, particulares presuntamente pretenden fusionar tres predios como polígono de actuación para llevar a cabo la construcción de una plaza comercial con el nombre "Cielo Abierto".Pero, denunció, el Programa Parcial de Terreros no tiene contemplada la figura de polígonos de actuación. Por ello, vecinos deberán hacer una consulta para analizar el posible anteproyecto de Cielo Abierto.