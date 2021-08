Acotan objeto social por outsourcing

05:00 hrs.

Las empresas pequeñas y medianas están en incertidumbre de tener que adecuar su objeto social ahora con la reforma laboral de subcontratación, pues esto podría generar problemas entre clientes y proveedores.Juan Antonio Mendoza Soto, socio director en Mendoza & Sandoval Abogados, explicó que todas las empresas cuentan con un objeto social en el cual indican los servicios que realizan, lo que se les permite abarcar varias actividades al mismo tiempo.Sin embargo, con la reforma laboral en materia de subcontratación, se prohíbe que el objeto social de una empresa coincida con el de otra empresa, cuando son cliente y proveedor entre sí."Es una discusión y hay una total incertidumbre de cómo se va a aplicar y cómo los tribunales van a resolver el tema de la reforma, y lo que está sucediendo es que las empresas con más proveedores y más importantes se protegen, es decir, el pez gordo se come al pez chico", dijo.Mendoza Soto mencionó que esto provocará que haya más amparos con el objetivo de que se declare inconstitucional la norma y que no se aplique; sin embargo, aseguró que hasta ahora en México, estos amparos no resultan ser efectivos y difícilmente se conceden.La recomendación para las empresas, señaló, es revisar qué tipo de servicios están brindando, y si éste es especializado en subcontratación de personal, es decir, si está poniendo disposición de esos clientes a sus trabajadores para la prestación de un servicio, porque en caso de ser así, se tendrá que revisar la empresa del cliente, para conocer que no tienen el mismo objeto social.Una vez hecho eso, será decisión de la empresa quitar ese objeto social de su propio estatuto.