Acusa Enrique Márquez 'guerra sucia'

Francisco Morales V.

...y niega Salmerón orquestar campaña

Hora de publicación: 08:47 hrs.

Un día después de su renuncia a la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural de la SRE, Enrique Márquez emitió un comunicado en el que señala que la nueva Agregada Cultural de México en España, la escritora Brenda Lozano, es objeto de 'guerra sucia' en redes sociales.En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, Márquez señala al historiador Pedro Salmerón de estar detrás de las descalificaciones vertidas hacia Lozano en los últimos días."La guerra en redes sociales que ha activado Pedro Salmerón, un furibundo militante que es escuchado por el poder, ha encontrado, desde el día de ayer, un significativo eco y no deja de ser un elemento que explica mi renuncia."Lo preocupante es que esa guerra sucia se ha volcado de un modo inadmisible por bárbaro e injusto en contra de Brenda Lozano que representa la nueva inteligencia social con la que las mujeres y los jóvenes están buscando un mejor futuro para México", señaló.En una serie de tuits, Salmerón y otros seguidores del ala más dura del Gobierno han criticado a Lozano por su postura crítica contra la falta de resultados del Presidente Andrés Manuel López Obrador para erradicar la violencia contra las mujeres y por su gestión de la cultura, así como por comentarios humorísticos y memes en redes sociales."No puede menos que indignarnos que se designe para un cargo tan representativo a alguien que ha insultado soez y sistemáticamente al nuevo Gobierno, a su titular, a su esposa", es uno de los tuits que Salmerón ha dedicado al caso.Sin abundar al respecto, Márquez también acusa "intereses de facción" en las acciones del historiador.En el cargo hasta el 1 de septiembre, la salida de Márquez y la crisis en la diplomacia cultural mexicana ocurrió a partir de que, el pasado 7 de agosto, el funcionario cesara al escritor Jorge F. Hernández como agregado cultural en España, acusado de hacer comentarios misóginos a la Embajadora María Carmen Oñate en una cena privada.Hernández ha negado las imputaciones y, apoyado por diversos sectores de la comunidad cultural, asegura que su despido se debió a un artículo en el que criticó las declaraciones sobre la lectura de Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP y percibido como cercano a la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador.Brenda Lozano, quien no se ha pronunciado públicamente sobre la polémica, retomó en su propia cuenta de Twitter el comunicado de Márquez en su defensa que, en pocos minutos, ya acumula de nuevo descalificaciones de los defensores del Gobierno.En respuesta a la acusación de Enrique Márquez, el historiador Pedro Salmerón afirmó que la desaprobación de los partidarios del Gobierno por el nombramiento de Brenda Lozano como Agregada Cultural de México en España no fue orquestada por él.También en su cuenta de Twitter, Salmerón aseguró que no desató ninguna 'guerra' en redes sociales, pues hubo quienes le antecedieron en el reclamo."Se trató, pues de una oleada de indignación generalizada entre los partidarios del actual gobierno (del que ud cobró y en el que actuó muy por encima de la ley y la austeridad que nuestro presidente predica con el ejemplo, mostrándolo como lo que ud siempre ha sido)", reviró.En su respuesta, el historiador también redobló en las acusaciones, expresadas por el ala más dura de los seguidores de la '4T' y por el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador de que Lozano pertenece a un grupo de "intelectuales conservadores"."Gente de todas las posiciones cercanas a Morena participaron antes de que yo aportara las verdades que a ud le dolieron. La única facción que vi asomarse en este afortunado sainete (afortunado porque causó su renuncia) se llama @Letras_Libres y la encabeza @EnriqueKrauze", escribió."Su último párrafo muestra sin cortapisas, su miseria moral. Justamente los que llevamos décadas luchando por el país que hoy se está construyendo, fuimos quienes rechazamos a ud y su oportunismo, y a la escritora del grupo Krauze", concluyó.