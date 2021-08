Acusan aval 'bajo presión' a reforma de agua de Bonilla

Aline Corpus

Crónica del madruguete

Hora de publicación: 13:11 hrs.

Ediles de Ensenada afines al Gobernador Jaime Bonilla, encabezados por el Presidente Municipal Armando Ayala, madrugaron al Cabildo de Ensenada para aprobar la municipalización del agua, impulsada por el Mandatario estatal.Para que fuera efectiva la reforma de la transferencia de los servicios del agua del Estado a los Ayuntamientos, a Bonilla le faltaba que tres Ayuntamientos aprobaran la modificación, los gobiernos de Tijuana y Playas de Rosarito ya habían avalado la medida.La presión fue mayor para los regidores del Ayuntamiento de Ensenada, quienes incluso votaron bajo amenaza a sus familias y en sus negocios, aseguró el regidor Diego Lara Arregui, del Partido Fuerza por México."Tomaremos medidas no sólo de cómo se aprobó el tema, sino pediremos medidas de protección, porque los regidores estamos siendo amenazados en nuestra vida personal y en los negocios de nuestras familias, las amenazas fueron en persona en el transcurso de la sesión y notificaciones a negocios para cambiar el sentido de la votación", dijo Lara a Grupo REFORMA.El Alcalde Ayala realizó dos sesiones extraordinarias, en la primera no logró los votos, y en la segunda no todos los ediles se enteraron, pues convocó por correo electrónico dos minutos después de iniciada la sesión, relató Lara.Brenda Valenzuela, regidora del PAN, quien votó en contra, indicó que ella alcanzó a ver en su teléfono que había una liga para una sesión y se metió sin saber bien de qué se trataba, pues en la primera sesión el Alcalde había clausurado los trabajos del día."Cuando ví de qué se trataba pensé 'nos van a chamaquear'", relató Valenzuela."No sé qué relajo se traen, no sé por qué se están disputando entre Bonilla y Marina (del Pilar Ávila, Gobernadora electa) la transición de las comisiones del agua del Estado, es algo preocupante para Morena y creo que el Presidente (López Obrador) debería poner los ojos en Baja California, ¿qué les está pasando a los de Morena? Llevan dos años de Gobierno, y ya hay un choque de trenes", enfatizó.A la última sesión presidida por el Alcalde no se convocó a la prensa, tampoco se transmitió en vivo, oficialmente se indicó que la página del Gobierno de Ensenada había sido intervenida.De acuerdo con regidores, Ayala convocó solo a sus afines para forzar la aprobación.Por ello, los ediles no convocados afirman que la sesión extraordinaria "con carácter de urgente", y sin aviso protocolario, carece de validez.Según el Reglamento Interior para el Ayuntamiento de Ensenada, en su artículo 58, la convocatoria para la celebración de sesiones ordinarias, extraordinarias o solemnes, deberá notificarse a los interesados por lo menos con 24 horas de anticipación."Y con cualquier tiempo de anticipación, tratándose de convocatorias consideradas de extrema urgencia, siempre y cuando sean convocadas para celebrar la sesión correspondiente dentro del horario de 08:00 a las 15:00 horas, fuera de ese horario tendrá que presentarse la convocatoria con al menos 2 horas de anticipación", señala el reglamento.Sufragaron a favor, el presidente Armando Ayala, de Morena; la síndica Elizabeth Muñoz Huerta, de Morena; Christian Dunn Fitch, del PT; Joaquín Alonso Moreno Valenzuela, del extinto Transformamos; Alejandra Camargo Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano; Dora de la Rosa Ochoa, del PRD, y Yancy Karina Pérez Velázquez, independiente.Yolanda Navarro, de Morena, no alcanzó a emitir su voto en contra.El Alcalde Armando Ayala inició la primera sesión alrededor de las 19:00 horas, tiempo local, pero no logró la votación necesaria y suspendió la reunión, reiniciando una hora más tarde, en donde tampoco obtuvo el respaldo.Ayala clausuró formalmente la cuadragésima quinta sesión a las 20:25 horas, y así quedó grabado en las redes sociales del Gobierno de Ensenada, que transmitieron en vivo.A las 21:14 horas, la Dirección de Comunicación Social de Ensenada envió un comunicado informando que el punto de acuerdo referente a la creación del organismo operador municipal denominado "Agua y Saneamiento Municipal de Ensenada" fue rechazado con 8 votos en contra y siete a favor.La segunda sesión inició a las 21:30 horas, y dos minutos después les llegó el correo de convocatoria a los regidores."Fue un acto desesperado, no entendemos la justificación, para volver a votar algo minutos después de una votación previa con negativa, hubo una clara tendencia, genera una crisis política", subrayó Lara Arregui.A las 21:46 horas, el área de Comunicación del Ayuntamiento notificó en un chat para prensa que había habido otra sesión, y que se había aprobado el punto de acuerdo; no existía liga para ver el video.El Ayuntamiento publicó el video de la última votación hasta las 22:30 horas, y se observa la presencia de solo 8 de un total de 15 regidores, siete de ellos votaron a favor y uno en contra.