Acusan diputados federales del PAN persecución a Anaya

Ana Victoria Félix Llanas

Hora de publicación: 13:01 hrs.

Diputados federales del PAN por Nuevo León opinaron que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Ricardo Anaya es una persecución política para acallar a la oposición.Los legisladores Hernán Salinas y Annia Gómez consideraron que la acusación por supuestamente recibir un soborno de 6.8 millones de pesos para aprobar la reforma energética cuando era diputado federal, es una estrategia orquestada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar a Anaya de la boleta en las próximas elecciones."El Presidente ha mostrado una vez más la intolerancia que lo caracteriza, quiere acabar con las voces de la oposición", acusó Salinas en entrevista, "Ricardo Anaya, nuestro ex candidato a la Presidencia, ha sido uno de los opositores más férreos y sobre todo más vocales a las políticas erróneas del Presidente."Hoy, esta amenaza de encarcelarlo, es una estrategia para intimidar a la oposición", alegó.No obstante, Salinas aclaró que no metería las manos al fuego por el ex candidato presidencial debido a que no conoce los pormenores del caso."No conozco los delitos que se le están imputando, no puedo ni meter las manos ni no meterlas porque solamente él y sus abogados conocen la carpeta", advirtió.Gómez dijo que esta investigación no solo es una amenaza para Acción Nacional sino para todos los partidos de oposición."Nos llama mucho la atención no solamente al Partido Acción Nacional sino todo un bloque de oposición estamos preocupados de que este sea un signo de persecución política del Presidente de la República que, evidentemente, no tiene ningún rasgo de tolerancia hacia la critica", opinó.