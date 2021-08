Acusan maestros abusos y burlas

Iris Velázquez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Con videos y mensajes en redes sociales, maestros de diversas entidades han acusado cargas de trabajo extenuantes, burlas con las evaluaciones, modificaciones al calendario escolar, así como los mensajes de la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, a quien le advirtieron: ¡No somos robots!Una maestra de San Luis Potosí grabó un mensaje que dirigió a la titular de la SEP, en el que criticó que el sistema educativo haya solicitado la aprobación de todos los alumnos, reveló burlas de padres de familia y el conformismo de alumnos por pasar de grado con 6 de calificación."Vamos a terminar con toda la carga administrativa, ya que es demasiada. Muchos padres de familia festejan el 6 de sus hijos, el que pasaron los niños de grado, los alumnos desde la educación inicial, hasta la educación preparatoria y nivel profesional. Festejan el 6, 'no entregué tareas, sin embargo, me gradué'. ¡Bravo por tu 6, bravo! 'soy un burro'", expuso."Aquí son los padres de familia y los alumnos irrespetuosos e irresponsables que están subiendo en las redes sociales 'aplausos porque pasé sin entregar nada'. Que este video llegue a las autoridades, y llegue a las autoridades correspondientes y que ellos sepan que estamos inconformes con los exámenes que están haciendo y que no están acorde a mi preparación", agregó.Lamentó que alumnos no entregaron evidencias y aun así pasaron de año, que se les instruyó a que aplicaran evaluaciones que no correspondía al grado de los educandos, y que los padres se burlaban de que sus niños pasaron."Miles y miles de compañeros docentes, también administrativos, personal de servicio, secretarias, desde la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria en todas sus modalidades que es telesecundaria, que es secundaria técnica, secundarias generales, secundarias en general, preparatoria y nivel licenciatura, así como también posgrados, todas estas personas estuvimos trabajando todo el día hasta en la noche, madrugada. Esas horas extras que jamás se nos consideran a nosotros los maestros", señaló."El trabajar horas extras, día y noche; comparar los programas de la Secretaría de Educación Pública Aprende en Casa con el plan y los programas de estudio porque no coincidían. Estuvimos trabajando, haciendo videos, clases en línea. Hubo padres de familia que jamás mandaron una sola evidencia () siempre ponían, algunos, no todos, de pretexto que no tenían datos, pero yo revisaba mi teléfono los estados de Whats, sí compartían estados de Whats y se metían al Facebook."¡Basta! ¡Basta que anden publicando de 'bravo por tu 6'!, ¡me gradué sin entregar evidencias!, ¡uy, qué felicidad! ¿Qué sociedad estamos entregando?, ¿qué pasa?, ¿en dónde nos tiene a nosotros el Gobierno federal a los maestros?, ¿en qué concepto nos tienen?, ¿en que no podemos?, ¿en que no sabemos? ¡Se equivocan!", añadió.La docente, quien señaló que concluyó un posgrado en febrero, indicó que los docentes tienen carencias en equipo y trabajaron con recursos propios para pagar el internet, pese a que sus salarios son bajos."Ganamos 4 mil pesos por quincena nosotros. No es posible que a nosotros que trabajamos hasta 12, 16 horas diarias, nos consideren que somos unos huevones y que no hacemos lo que nos corresponde. El ciclo escolar que viene, viene con muy pocos días de descanso para nosotros los docentes. ¡No somos robots!, también nos cansamos. Ojalá llegue a la maestra Delfina, Secretaria de Educación. Yo pensé que siendo una docente se iba a poner de lado de los maestros. Maestra Delfina: no somos robots y no ganamos los millones como para poder comprar equipos de cómputo para nosotros. El Gobierno no es empático con el docente, la sociedad no es empática con el docente", apuntó.En tanto, Susy Orduña, quien se identificó como directiva, criticó las frases de la funcionaria federal, quien en su último mensaje del ciclo escolar 2020-2021 indicó que nunca se le dejó de pagar a docentes por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador."Usted menciona que se garantizó el salario de los maestros y quiero decirle que ese salario fue bien ganado, no fue una dádiva de nadie porque ese salario lo ganamos cada uno de los maestros que estuvimos en las aulas, yo como directora apoyando a mis compañeros maestros. A mí la verdad es que me dio mucho gusto saber que iba a llegar una maestra como titular de la Secretaría de Educación, sin embargo no sé, me hace ruido que usted haga esto en su mensaje", refirió."Nosotros los maestros, ahora con esto de la pandemia, el aprendizaje a distancia, recibimos de todo tipo de ataques, que si estábamos de flojos, que si estábamos ganando el dinero sin trabajar, etcétera. Inclusive creo que fue todavía más la carga de trabajo. Se triplicó el trabajo a distancia, no había descanso. Hoy en día, yo no veo la empatía a nosotros los maestros."El calendario no resuelve este rezago educativo que hay, este rezago educativo viene de años, y ahorita probablemente con la pandemia se agudizó más, pero esto no es culpa de los maestros. Ampliar el calendario escolar no lo resuelve, solamente agudiza más este estrés que ya tenemos, este cansancio mental, físico, moral, porque usted no tiene idea de cómo recibimos a algunos niños, usted no tiene idea de todo lo que hemos vivido y hemos visto."Hemos sido receptores de duelos de nuestros alumnos, hemos sido receptores de violencias familiares en nuestros alumnos. Si no echan para atrás este calendario () nos van a cansar, nos van a hartar. Esto ya es un hartazgo de verdad en cuestión de nuestro magisterio, es una cuerdita que estiran y estiran", advirtió.