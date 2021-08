Acusan miembros exclusión en Concamin

02 min 30 seg

Verónica Gascón

Hora de publicación: 19:10 hrs.

La Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) ha excluido de sus reuniones a algunas cámaras y está actuando al margen de la ley en la imposición de requisitos para los candidatos que aspiren a la presidencia del organismo, advirtió Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra)."El tema de escuchar las minorías es violentado desde el momento que no se le da acceso a las reuniones a todas las cámaras que pertenecemos a la Confederación, aprovechando la pandemia y el uso de reuniones vía remota, eluden a que hay problemas de conexión, que se cayó la señal."Hay muchas cámaras que no pueden entrar porque no les dan acceso. Es un organismo es público y esto es grave", advirtió en entrevista.Castellanos dijo que la Confederación, presidida por Francisco Cervantes, está siendo usada como una "propiedad privada"."Haríamos un atento llamado a que trate de actuar con mucha seriedad porque Concamin no es propiedad de nadie. Pareciera ser que se está usando como una propiedad privada de cierto grupo, que por cierto es pequeño", comentó.Ante ello, pidió la intervención de la Secretaría de Economía (SE), ya que los estatutos de la Confederación contravienen en algunos temas a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones en el proceso para elegir al nuevo presidente."En Canacintra hay empresas muy grandes que cotizan en Bolsa que están obligadas por compliance, tienen que cumplir escrupulosamente la ley, por lo tanto en representación de ellas no podemos avalar procesos que están al margen de la ley porque tendría repercusión en estas propias empresas que nos han dado su confianza", subrayó Castellanos.En un oficio enviado por la SE a la Concamin, se advierte que tiene un plazo de 10 días hábiles para hacer adecuaciones a sus estatutos que vayan acorde a la Ley de Cámaras."Esto con el objetivo de establecer procedimientos para la elección de sus órganos de gobierno bajo un esquema democrático, participativo y libre de criterios discrecionales respecto a los requisitos que deberán presentar los candidatos a presidente de la Confederación", señaló la SE.Detalló que después de analizar los estatutos de la Confederación, se determinó que hay requisitos que se extralimitan de lo que se establece en el marco normativo, que carecen de sustento legal. Dichos requisitos son impuestos de manera arbitraria.Se espera que la elección para el próximo presidente de Concamin se lleve a cabo el 24 de septiembre.