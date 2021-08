Acusan: no paga director de AyD

José Luis Marroquín

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Habitantes de los ejidos El Pitorreal y El Alto, ubicados entre Linares y Montemorelos, acusaron al director de Agua y Drenaje de Monterrey, Gerardo Garza, de incumplir el acuerdo de pago por los terrenos que formarán parte del vaso principal de la Presa Libertad.En un comunicado, la mesa directiva de El Pitorreal cuestionó que a más de 9 meses de haber hecho un compromiso, Garza no ha cumplido con pagar las propiedades de más de 60 familias.Los ejidatarios también señalaron que se les prometió la construcción de una colonia llamada Libertad, pero el asunto quedó en el olvido."Queremos decirlo por este medio con toda claridad", señalaron en el escrito, "no han cumplido los acuerdos, ni en el pago por las afectaciones ni mucho menos en la reubicación que tanto nos prometieron."¿Qué pasó con la tan anunciada colonia Libertad? Que se nos dijo que tendría escuelas, clínica, plazas, calles electrificadas.... Hasta el momento han sido puras mentiras de parte del Gobierno del Estado, no nos han pagado y nuestros terrenos no están liberados".En entrevista, Lindolfo Delgado, representante de los ejidatarios, señaló que el monto que había aceptado la autoridad para la compra de los terrenos fue de 60 pesos el metro cuadrado. Pero afirmó que esto no se ha concretado.Explicó que la construcción de la presa se está realizando en terrenos en donde algunos ejidatarios aceptaron que se les pagara a 20 pesos el metro cuadrado.Acusó al Gobierno estatal de demorar el asunto para que sea la Administración del Gobernador electo, Samuel García, la que tenga que renegociar con los ejidatarios."Les compran el terreno o los hacen que firmen por una cantidad inferior a lo que se había acordado, de lo que se había negociado", aseguró."Ojalá y esto llegue a oídos del señor Gobernador (Jaime Rodríguez) y nos resuelva nuestra situación a la brevedad, y que no pretendan heredarle nuestra situación a la siguiente Administración de Samuel García".