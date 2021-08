Acusan que Adrián usó recursos regios para posicionarse

Ángel Charles

Tras revelarse ayer que el guardadito millonario de Monterrey se esfumó en plena época electoral, organismos ciudadanos acusaron ayer que estos recursos se usaron para posicionar al Alcalde priista, Adrián de la Garza, en su campaña fallida a la Gubernatura.Juan Manuel Ramos, de Redes Quinto Poder, cuestionó que no se conocen grandes obras o proyectos en los que haya invertido la autoridad municipal, pero sí hubo muchas dádivas y programas para promocionar al priista."¿Dónde está este dinero?", planteó Ramos, "(que) sepamos a dónde fueron a parar los impuestos de la gente de Monterrey y saber si fueron a temas que no eran necesarios o fueron para posicionar al Alcalde en su intento por ser Gobernador de Nuevo León".Sandrine Molinard, directora del Consejo Cívico, señaló que la caída en el flujo del Municipio en época electoral es muy sospechoso y pidió transparentar en qué se aplicó."El concepto de tener un guardadito en una administración pública siempre es medio sospechoso. De entrada, antes de las elecciones ya era sospechoso", afirmó."Y luego que no sepamos en qué se gastó y no se haya transparentado, obviamente que deja muchas dudas".Ayer se publicó que, según los informes financieros, en dos años la Administración regia bajó el flujo de efectivo de 2 mil 353 millones a 721 millones, lo que representa una caída del 69 por ciento, después de un año electoral en el que De la Garza fue candidato priista a la Gubernatura.Por separado, el Municipio de Monterrey alegó que mantiene sus finanzas sanas, con calificaciones positivas y que ha invertido en 13 programas diferentes, incluyendo la pandemia, pero sin detallar montos y proyectos en específico.