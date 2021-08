Acusan simulación en proceso priista para elegir dirigente

04 min 00 seg

Perla Martínez y Daniel Reyes

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Un aspirante a la dirigencia estatal del PRI y el ex Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional tricolor acusaron ayer al partido de simular una renovación de la presidencia en Nuevo León.Cuauhtémoc Reyna, quien aspiraba a la presidencia, señaló que el PRI pretende mantener prácticas de los setentas, imponiendo dirigentes y operando en los oscurito para no permitir la participación de actores diferentes al grupo que controla actualmente el partido.Dijo que los líderes de los sectores le informaron que comprometieron su apoyo para el dirigente interino, José Luis Garza Ochoa."Personalmente aprecio a José Luis y a Mayela (Quiroga)", afirmó, "el tema es cómo están llegando."...¿Quién decidió que fuera José Luis y por qué? Nadie sabe, sólo saben que así es. El PRI sigue con prácticas de 1980 o 1970".La convocatoria establece que a más tardar hoy a las 15:00 horas, los aspirantes deberán reunir todos los requisitos para poder llevar a cabo su registro, que durará una hora y media.La elección será el miércoles.Héctor Gutiérrez, ex Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional priista, acusó que nuevamente el partido cae en una simulación, porque las condiciones de la convocatoria no permitan la participación de otros militantes."Es la segunda ocasión que hacen lo mismo, simulación", señaló, "en el caso de Heriberto (Treviño) fue la misma situación y ahora repiten la dosis".Por separado, César Garza, Alcalde de Apodaca, señaló que el PRI sólo da formalidad legal a la dirigencia elegida hace dos meses."En este momento, la necesidad del partido está más que cumplida y satisfecha con la dirigencia que ellos representan (Garza Ochoa y Quiroga)", expresó.