Acusan víctimas de L-12 no recibir apoyo de CDMX

Viridiana Martínez

Hora de publicación: 14:13 hrs.

Víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro denunciaron que no han recibido atención de parte del Gobierno de la Ciudad de México como lo ha informado la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.Siete de las víctimas afectadas por ese siniestro y a las que representa el abogado, Teófilo Benítez, aseguraron que no están recibiendo ayuda.La Mandataria local indicó que se ha dado atención a las y los afectados y que la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México daría este martes un informe al respecto.Adriana Galván, una de las personas que iban a bordo del Metro cuando ocurrió el siniestro dijo que los gastos de los medicamentos los ha tenido que pagar ella y el bastón que trae para poder caminar se lo donaron porque, le dijeron, no había recursos para atenderla, contó."Me dijeron que en un mes iba a estar bien y ya voy para tres meses y véanme cómo estoy, todavía padeciendo", expresó.Por su parte, Marisol Tapia dijo que no recibió apoyo desde un inicio con la búsqueda de su hijo Brandon Giovanni, de 13 años, quien murió en el colapso.Recordó que su esposo, quien también iba en el Metro, fue amenazado con no darle ningún apoyo si era sacado del Hospital Balbuena, en lugar de darle ayuda.Además, denunció que no les han dado acceso a las carpetas de investigación cuando ellos son las víctimas y tienen derecho a conocerlas.Por su parte, el abogado Teófilo Benítez dijo que continuarán con los procesos judiciales para que las víctimas de la tragedia tengan acceso a la verdadDurante el colapso de un tramo de la Línea Dorada murieron 26 personas y hubo más de 70 lesionados.