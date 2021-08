Admite todóloga recibir del Estado... $45 millones

Victoria Félix

Tras reconocer que su giro principal es la venta y reparación de celulares, el propietario de Iguana Trading Exporting and Importing alegó que su negocio es una comercializadora que ofrece desde artículos de limpieza hasta alimentos y que ha recibido del Estado 45 millones de pesos."Empezamos con electrónicos en general, pero se fue ampliando, en el RFC viene", indicó ayer José Niño Zavala."Vienen actividades agregadas de todo lo de productos de limpieza, instrumentos musicales, muebles de oficina".EL NORTE publicó ayer que Iguana Trading Exporting and Importing, creada en el 2016 con un giro orientado a la venta y reparación de celulares, recibió en 2020 y 2021 contratos por 205.5 millones de pesos por la venta de alimentos y materiales de limpieza al Gobierno del Estado, de acuerdo con el padrón de proveedores oficial.Niño dijo que su empresa ha facturado al Estado unos 45 millones de pesos y no los 205.5 millones de pesos que reporta el padrón de proveedores.En un comunicado, el Gobierno de Nuevo León reportó ayer haber pagado 55 millones de pesos a la empresa, y que la diferencia se trata de "un error" en su página."La cantidad que se menciona en la nota, corresponde a una cifra errónea, la cual se encuentra publicada en una plataforma digital del Estado, misma que contiene un desfase de la fórmula electrónica que se utiliza para determinar los montos por conceptos adjudicados a los proveedores", señaló el Estado.Sin embargo, el monto revelado por Niño Zavala no coincide con el señalado por el Estado.También contrasta con la versión del comerciante, que dijo haber ganado al menos 15 contratos por licitaciones, adjudicación directa o invitación restringida, pero sólo en 7 contratos del 2020 y 2021 que se encuentran públicos la cifra asciende a 60 millones.