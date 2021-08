Admiten falta de indicadores para medir avances en Inmujeres

En la transición del Instituto Estatal de las Mujeres, la titular Martha Cecilia Reyes expuso que no pueden medir avances ni impactos en acciones para erradicar la violencia contra las mujeres durante el sexenio, porque no cuentan con sistema de indicadores.En el tercer día de transición del Gobierno estatal, hoy el equipo en esta área es encabezado por Martha Herrera, próxima Secretaria de Desarrollo Social, y Alicia Leal, fundadora de Alternativas Pacíficas."Otra cosa que no tiene la Alerta de Violencia de Género es un sistema de seguimiento de indicadores, no hay forma práctica de medir avances porque no se dispone de un sistema de indicadores. Esto es es un tema que quedaría pendiente", sostuvo Reyes.Cuestionada por Leal sobre cuál fue el avance logrado para disminuir la cultura de discriminación contra las mujeres, Reyes no dio datos y reiteró que falta la medición de impactos, además de que la pandemia dificultó los trabajos."Se ha dificultado considerablemente hacerlo de manera virtual", dijo Reyes."No lo hemos detenido, continuamos, pero ojalá que pronto logremos derribar esta barrera de la pandemia, que podamos volver a la normalidad porque hacerlo de manera vivencial te permite mucho más la reflexión".Por otra parte señaló que hay una cifra negra donde el 93 por ciento de los delitos en general no se denuncian y falta conocer la realidad del problema de violencia familiar.Leal también le preguntó a Reyes que fue lo que necesitó y no obtuvo para poder avanzar y qué le diría al Gobernador Jaime Rodríguez, pero no respondió directamente al cuestionamiento.La titular del Instituto Estatal de las Mujeres dijo que la actual Administración creó enlaces en las dependencias y se concentraron los apoyos en los cinco municipios de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.La titular del IEM indicó que por la pandemia tuvieron que comenzar a trabajar de forma 24/7 y recalcó que es importante la continuidad de esas jornadas laborales.Al final, Reyes evadió a los medios de comunicación.Por su parte, Leal comentó que es urgente crear indicadores de impacto, pero reconoció que es complejo."Es difícil poder crear estos indicadores porque además también es muy reciente esta cultura de medir impacto dentro de las instituciones públicas", sostuvo la fundadora de Alternativas Pacíficas.