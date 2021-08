Advierten paro indefinido de gaseros

Diana Gante

Y Amexgas deslinda responsabilidades

Hora de publicación: 14:17 hrs.

El cierre de gaseras ante el tope al precio del gas LP será de tiempo indefinido hasta que no se logre un acuerdo con las autoridades.Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México, dijo que el paro de actividades se prolongará hasta que no se tenga un acuerdo con las autoridades como la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE)."Este paro es indefinido. Lamentablemente no hemos tenido una respuesta de las autoridades; tienen toda la capacidad para poder negociar con las plantas de ventas y pudieran llegar con nosotros a un acuerdo para poder seguir haciendo la distribución del gas."Nosotros estamos esperando nada más poder tener un margen operativo para poder trabajar, estamos en la mejor disposición y nos gustaría que fuera en 10 minutos pero hasta ahora no hemos tenido ningún acercamiento ni por parte de la Secretaría ni por parte de la Comisión Reguladora. Este gremio quedó violentado en todos sus derechos individuales y garantías laborales", advirtió Rodríguez en entrevista con Grupo REFORMAHoy se dio a conocer mediante un comunicado que el Gremio Gasero Nacional hizo un llamado a sus agremiados a no trabajar este martes ante el tope máximo que se estableció para el precio del gas LP en su venta al público, lo cual, acusan, los ha dejado sin un margen de ganancia para poder operar.Rodríguez dijo que lamentan que la población esté sufriendo las consecuencias de una mala decisión, pero que la respuesta a la incapacidad de poder solventar las operaciones para el personal que se encarga de llevar el gas a los hogares.Asimismo, dijo que es importante que la población se entere de la situación real, de que también se trata de personas en cuyas casas se consume el energético, pero que ante un precio regulado por debajo del precio internacional, del cual existe un margen operativo para los comisionistas (el personal encargado de llevar el gas casa por casa), los cuales tiene una relación comercial con las gaseras pero sólo como distribuidores, por lo que se mantienen y pagan los salarios, prestaciones e impuestos de esas comisiones por las ventas, por lo que al no existir un margen de ganancia para ellos no hay forma en la que puedan trabajar."Esto es lo que pasa cuando se regula un precio nacional tan rápido, sin estudiar a las autoridades competentes, sin hacer un análisis verdadero y dejando un lado la Cofece (...) poniendo el costo del hidrocarburo por debajo de su costo real", añadió el representante de los gaseros.En tanto, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP (Amexgas), quien agrupa a las empresas o marcas de gas LP, expuso vía Twitter que se deslindan de las acciones tomadas por los comisionistas que están impidiendo la venta y distribución de combustible."Las empresas distribuidoras del Valle de México se deslindan de las acciones de grupos de comisionistas independientes, que no tienen permiso de distribución y están bloqueando las plantas, impidiendo que salgamos a trabajar y suministrar los hogares y comercios que requieren gas", refiere el mensaje en redes.En tanto, recordó que la implementación de un control de precios para el energético tendrá riesgos y afectaciones implícitos, por lo que se encuentran dispuestos a dialogar con las autoridades para lograr una solución y resolver la problemática en beneficio de los consumidores.