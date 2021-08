Advierten que cambios no mejoran reinserción

Expertos consideran que cambio en gestión de penales es de forma y no de fondo, pues hay muchos pendientes en materia de reinserción social. Foto: Archivo

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Luego de que las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias aprobaron pasar la regulación, operación y administración de los Centros Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), expertos consideran que este cambio es de forma y no de fondo, pues hay aún muchos pendientes en materia de reinserción social.Hacinamiento, sobrepoblación, servicios de salud poco adecuados e instalaciones deficientes son algunos problemas presentes en centros penitenciarios que, a decir de José Luis Gutiérrez, representante de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), no son exclusivos de la Ciudad de México sino de todo el País, y tras la reforma en 2018 que pasó de la readaptación a la reinserción no han sido solucionados.Sin embargo, el especialista considera que este cambio de forma podría tener beneficios, principalmente, por que la SSC cuenta con mayor infraestructura para capacitación de personal."La Secretaría de Seguridad Pública tiene mayores elementos en torno a la capacidad de capacitar a los custodios y personal penitenciario, sobre todo porque tiene la Universidad de la Policía (...) El gran reto es cómo se crean todas las garantías y programas específicos para garantizar la reinserción social", dijo.La nueva ley contempla cinco ejes: inteligencia penitenciaria para combatir los delitos que se cometen al interior de los centros penitenciarios; desarrollo penitenciario, a través de un servicio profesional de carrera para integrantes del sistema penitenciario; combate a la corrupción; coordinación interinstitucional y la homologación de normas y procedimientos.Otros aspectos que incluye la nueva ley, enviada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y que deberá ser aprobada en el Pleno para entrar en vigor, es facilitar la reinserción social de las personas privadas de su libertad a través de un programa de actividades laborales, educativas y de capacitación para el trabajo, deportivas, culturales y recreativas.La reforma contempla, adicional a los Centros penitenciarios, Centros de Sanciones Administrativas y de Integración Social y Centros Especializados pasarían de la Secretaría de Gobierno a la de Seguridad Ciudadana.Además de la expedición de la nueva Ley de Centros Penitenciarios de la CDMX , que sustituye la Ley de Centros de Reclusión para el DF, se aprobaron modificaciones tres leyes relacionadas.