Advierten riesgos para migrantes con 'Quédate en México'

02 min 00 seg

César Martínez

Inicia México diálogos sobre gestión migratoria

Hora de publicación: 19:43 hrs.

De apoyar de nuevo el programa "Quédate en México", con el que son enviados al País las personas que piden refugio en Estados Unidos, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador estaría condenando a los migrantes a secuestros, extorsiones e incluso asesinatos, como ya ha ocurrido en el pasado, advirtieron organizaciones civiles.Por separado, Asylum Access y Sin Fronteras consideraron que México está en condiciones de rechazar colaborar con el programa estadounidense, llamado oficialmente Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés)."Lo que el juez de distrito de Texas dijo es que el Gobierno de Biden tiene que hacer esfuerzos en buena fe para reiniciar el MPP, pero eso depende en 100 por ciento de la cooperación del Estado mexicano", aseguró Daniel Berlín, vocero de Asylum Access México."El Gobierno actual de México tiene todo el poder para decir que no va a cooperar con el programa, si el Gobierno decide apoyar yo creo que vamos a ver los mismos problemas que habíamos visto en el pasado, que es exponer a muchas personas a violencia por crimen organizado".Aunque el Gobierno mexicano siempre dijo que programa MPP, instaurado por la Administración de Donald Trump, era una decisión unilateral, Berlín aseguró que nunca ha sido programa unilateral, pues era evidente la coordinación entre el Instituto Nacional de México (INM) y la Patrulla Fronteriza."Ahora el Gobierno de Biden no está amenazando con aranceles, dice que la posición de su Administración es que el MPP es una violación de derechos humanos y no quieren reimplementarlo", planteó.En tanto, Ana Saiz, directora de Sin Fronteras, recordó que la política MPP viola el principio de no devolución de personas que puedan correr riesgo en sus países de origen."La corte de Texas deja un hueco, porque México siempre ha hablado de una decisión unilateral de la Administración Trump, y aquí se trata de un acuerdo binacional, porque para que salga la gente de MPP tiene que haber una anuencia del Gobierno mexicano para la recepción", reiteró."El efecto de antes era que la gente estaba esperando en el norte del País y eran víctimas del crimen organizado, se documentaron muchas víctimas de secuestros y otros tipos de riesgos".Luego que una corte ordenara al Gobierno de Joe Biden reinstaurar el programa "Quédate en México", la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que inició diálogos técnicos con Estados Unidos sobre la gestión migratoria.En un mensaje videograbado, el director para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco, dijo que el Departamento de Estado de EU presentó hoy de manera oficial a la Cancillería mexicana la resolución emitida por la Suprema Corte de los Estados Unidos."En el ánimo de responder de manera humanitaria a las necesidades de las personas migrantes, en el contexto de una compleja situación regional, el Gobierno de México iniciará un diálogo técnico con el Gobierno de los Estados Unidos con el objetivo central de evaluar los escenarios en la gestión de flujos migratorios ordenados, seguros y regulares en la frontera común", señaló Velasco.Sin embargo, aclaró que el Gobierno de México no se posiciona con respecto al fallo judicial."La Secretaría de Relaciones Exteriores enfatiza que una decisión judicial de ese tipo no obliga a México, ya que su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana", aseguró."En consecuencia, el fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del Gobierno de México".Por la mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió durante su conferencia matutina que la Cancillería daría una conferencia de prensa sobre el programa "Quédate en México".Hasta el momento, el mensaje de Velasco ha sido el único mensaje oficial sobre el tema, y no se ha informado sobre la conferencia anunciada en Palacio Nacional.