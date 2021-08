Afirma CTM que hubo inconsistencias en votación de GM Silao

01 min 30 seg

Verónica Gascón

Hora de publicación: 15:34 hrs.

El sindicato "Miguel Trujillo López", que perdió la titularidad del contrato colectivo en la planta de General Motors (GM) en Silao, aseguró que en el proceso de votación se presentaron irregularidades, por lo que analiza un recurso de inconformidad o jurídico."Manifestamos que fue un proceso en donde se cometieron irregularidades por parte de las autoridades laborales, mismas que no podemos permitir que afecten la voluntad de nuestros agremiados", señaló en un comunicado."La coordinación jurídica de nuestra organización se encuentra analizando dichas inconsistencias y, de ser graves, procederá a interponer un recurso de inconformidad o algún tipo de recurso jurídico, para dar certeza a estos nuevos procedimientos que conforman el nuevo mundo del sindicalismo en nuestro país", añadió en el texto publicado en la cuenta de Twitter de Tereso Medina, secretario general del sindicato.Sostuvo que respetará la voluntad de los trabajadores, quienes en su mayoría decidieron no legitimar el contrato colectivo de trabajo.Aunque no abundó en el tipo de irregularidades que supuestamente se presentaron, el sindicato consideró que este proceso de consulta fue inédito y significa una oportunidad de aprendizaje para todo el mundo del trabajo."Seguiremos velando por las y los trabajadores, mediante el modelo de sindicalismo responsable, siempre informando en tiempo y forma, con capacitación constante y evitando que nuestros representados sean timados por organizaciones informales", subrayó.