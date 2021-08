Afirma De la O resistir presiones

Daniel Reyes

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Ante los cuestionamientos por las restricciones impuestas durante la tercera ola del Covid-19, el Secretario de Salud estatal, Manuel de la O, advirtió ayer a sus "críticos" que seguirá firme."Si alguien ha resistido en esta pandemia, es un servidor", soltó durante su conferencia de prensa virtual de todos los días."He recibido muchísimas críticas de los negocios que se cierran: se tienen que cerrar, esas son las restricciones. La palabra que me dice el Gobernador: 'Aguanta y resiste'... He aguantado, he resistido, y vamos a seguir resistiendo".De la O expuso que si la gente está cansada de las restricciones, el personal de Salud está cansado luego de 17 meses de pandemia."Tengo compañeros que se han querido suicidar, desesperados porque la población no entiende", aseguró."También tenemos trastornos mentales en el personal de salud".Tras confirmar que no habrá marcha atrás en las restricciones impuestas a parques, o a las clases presenciales de nivel básico que exigen algunos padres de familia, el Secretario negó que existan criterios diferentes para sancionar a quienes no cumplen las disposiciones sanitarias."El trabajo de los los inspectores es supervisar todos los establecimientos, oficinas, espacios públicos, privados, para tratar de disminuir los contagios", recalcó.