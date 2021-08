Afirma Robles que no está dispuesta a mentir

Abel Barajas

Hora de publicación: 20:48 hrs.

Al cumplir dos años de encarcelamiento, Rosario Robles afirmó que no está dispuesta a mentir en sus testimonios para alimentar una narrativa política ajena a la justicia y la verdad.En una carta difundida en redes sociales, la ex titular de la Sedatu y la Sedesol cuestionó el "doble rasero" del actual Gobierno, que pasa por alto los ilícitos de los suyos y castiga faltas menores de sus adversarios.La ex funcionaria buscó en el último año beneficios como el criterio de oportunidad y el procedimiento abreviado, con el que iba a declararse culpable e incluso estaría dispuesta a declarar contra personajes como Luis Videgaray; sin embargo, la FGR rechazó su oferta y ahora ella manifiesta que no quiere privilegios ni que nadie sea su "tapadera"."Se dice que no quiero cooperar con la autoridad. Eso es falso. Fui yo la que me presenté desde la primera audiencia para esclarecer los hechos. Lo que no estoy dispuesta es a mentir (como lo han hecho otros) para alimentar una narrativa política que nada tiene que ver con la verdad y la justicia. Pero no dejo de cuestionarme. A los que huyeron y les encontraron recursos millonarios están en sus casas. A mí que di la cara, que me presenté, que estoy acusada de un delito menor, me aplicaron la cárcel. Entonces ¿es mejor huir?", dijo en la misiva."Se habla de combatir la corrupción, pero no se inmutan con el hecho de que se fabriquen pruebas, se presente una licencia falsa, para tener un pretexto para mandarme a la cárcel diciendo que miento sobre mi domicilio. Y a pesar de que una Magistrada, un juez de amparo y el mismo juez de control dicen que no mentí al respecto, sigo aquí. ¿Por qué?".Robles está presa en Santa Martha desde el 13 de agosto de 2019, cuando el juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna le dictó la prisión preventiva justificada, ante el posible riesgo de evadirse de la justicia en el proceso que le iniciaron por la Estafa Maestra.Se le imputa el delito de ejercicio indebido del servicio público, porque supuestamente fue omisa ante los desvíos por más de 5 mil millones de pesos que llevaron a cabo sus subordinados en las dos dependencias federales que estuvieron a su cargo.En el texto, volvió a cuestionar el conflicto de interés del juez Delgadillo Padierna, por ser sobrino de Dolores Padierna, su adversaria política, y decidir sobre su derecho a la libertad.Sin decir nombres, criticó también que la presente administración federal premie con la libertad a presuntos delincuentes como Emilio Lozoya, que huyeron del País, y a ella la mantengan presa, a pesar de haber comparecido ante la justicia.También cuestionó que por una falta menor fuera sancionada por la Secretaría de la Función Pública, cuando la responsable de esa dependencia, Irma Eréndira Sandoval, incurrió en omisiones mayores en sus declaraciones patrimoniales."Se me inhabilita por diez años por no reportar dos mil pesos, que no eran míos, en mi declaración patrimonial y lo hace quien tiene múltiples propiedades e, inexplicablemente, una propiedad patrimonio de la CDMX. Tampoco se toca a ex funcionarios que no declararon propiedades multimillonarias, y que forman o han sido parte del actual gobierno. ¿No, acaso, el buen juez por la casa empieza?", dijo."Estos ejemplos demuestran que conmigo el rasero ha sido muy diferente. Pero a diferencia de los demás yo no quiero privilegios, ni que nadie sea mi tapadera. Lo único que quiero es que se aplique la ley, que se me haga justicia, porque en un proceso apegado a la ley, mi inocencia será demostrada. Deseo, porque tengo derecho, seguir todo mi proceso en libertad".Agrega que es castigada por actos que supuestamente cometieron otros, pero a aquellos no les han podido demostrar alguna responsabilidad, lo que estima que debió haber ocurrido antes de imputarla a ella."El odio, la venganza y el miedo me han traído a estos cuatro muros. Estoy privada de mi libertad porque soy mujer y me llamo Rosario Robles. La prueba contundente es que soy la única en la cárcel. La lógica es muy sencilla: No puedo dominarte, te aniquilo. Me estorbas para mi proyecto, te entierro. Estas son las razones por las cuales -en mi caso- se ha permitido la institucionalización de la venganza", dice."Se dice que 10 dependencias públicas y 8 universidades triangularon recursos públicos. ¿Por qué soy la única a la que persiguieron? Lo hicieron además utilizando una denuncia (que no me menciona) de una organización -Mexicanos Contra la Corrupción- que desde el poder se descalifica, pero que se utiliza cuando les conviene, porque no tenían ninguna otra ni siquiera de la Auditoría Superior de la Federación".