Afirman localizar a agentes ladrones; los reubican

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Comisión de Derechos Humanos de la entidad aseguraron haber iniciado una investigación por policías que sin razón aparente dispararon, secuestraron y golpearon a jóvenes a quienes robaron su auto.REFORMA publicó que entre la noche del 29 y madrugada del 30 de julio en la Colonia Caracoles, Tlalnepantla, tres jóvenes familiares buscaban de cenar en su auto que recién habían reparado, pero terminaron perseguidos a balazos por los uniformados que los retuvieron, abandonaron a kilómetros de donde los levantaron y se llevaron su vehículo.Las víctimas y sus familiares padecieron la burocracia de entes de justicia mexiquenses y lograron concretar la denuncia contra los uniformados hasta cuatro días después.Este martes, personal de la Fiscalía aseguró que tres de los cuatros uniformados involucrados ya fueron identificados.Sobre el cuarto, aseguró un agente, aún se investiga si se trataba de otro policía o sí era algún civil a bordo de la patrulla oficial.El Gobierno de Tlalnepantla asegura que se trata de policías estatales, sin embargo, las investigaciones aún no lo determinan de manera oficial.Los tres supuestos identificados serán investigados por el Comité de Honor y Justicia de la Fiscalía, según indicó el funcionario cercano al caso y mientras ello ocurre podrán seguir en sus labores, en otra zona, indicó.A las víctimas de golpes y el robo de su vehículo particular no se les brindó algún tipo de apoyo sicológico luego de los hechos.Tras la denuncia las víctimas temen por su seguridad pues en el vehículo había identificaciones. Ayer (martes) uno de ellos recibió una llamada a su casa de un número desconocido.Era una mujer que rechazó identificarse, pero le exigía revelar cómo había obtenido el video donde quedó registrada la agresión y que puede observarse en REFORMA."Dijo ser de la Fiscalía, pero era un celular y estuvo insistente en que le diéramos información y hasta preguntó si ya habíamos encontrado el coche y como no le dijimos nada colgó, fue extraño y hasta parecía una de las policías (agresoras)", contó una de las víctimas."Ayer ya nos dijeron que si necesitamos algo podemos llamar a la Policía, pero lo importante es que si ya saben quiénes son ¿qué esperan para actuar, fue secuestro, robo, por qué no los procesan?", añadió.Por el caso, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) informó haber iniciado una investigación de oficio."Por la vulneración al derecho a no ser sometido al uso desproporcionado de la fuerza pública y al derecho a las buenas prácticas de la administración pública, presuntamente cometida por policías de Tlalnepantla", detalló.