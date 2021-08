Afirman que Congreso debe publicar todos los gastos

Perla Martínez

20:28 hrs.

Al defender las reformas de Transparencia que serían publicadas esta semana, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información aseguró que el Congreso local está obligado a publicar toda la información sobre los gastos que realice.El organismo señaló que la eliminación de la última línea de la fracción XII del Artículo 95, que obligaba a los entes a transparentar cualquier erogación no relacionada con contrataciones de servicios profesionales por honorarios no los exime de entregar información de todos los gastos.En la nueva redacción ya no quedó plasmada la obligación de transparentar "todas las erogaciones que por cualquier concepto se realicen", lo que fue señalada como una medida para opacar el bono de gestoría."Hay que precisar que ello no implica dejar de publicar la información de sus gastos al tratarse de obligaciones para los sujetos obligados", afirmó la Comisión en un comunicado.El organismo de transparencia también defendió la inclusión de un cobro cuando los entes obligados tengan que elaborar versiones públicas."La modificación al Artículo 159 obedece a la necesidad de contar con un procedimiento para la elaboración de las versiones públicas de las sentencias, con la finalidad de salvaguardar los datos personales", señaló la Cotai.La derogación de la Plataforma Estatal de Transparencia y el Sistema Estatal de Transparencia, apuntó la Comisión, se propuso para no duplicar la operación de la Plataforma Nacional e invertir recursos adicionales.