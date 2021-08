Agave: la nueva forma de cuidar tu piel naturalmente

Conocida porque es la planta que se utiliza para fabricar el famosísimo tequila, el agave es también una fuente poderosa de belleza y salud desde la antigüedad, muy utilizada por los pueblos prehispánicos.Aprovechando sus beneficios, nace una marca mexicana que tiene como ingrediente principal este elemento milenario, llamada precisamente Agave Spa Las propiedades curativas y emolientes de esta famosa planta, sobre todo en su variedad azul, ayudan a restablecer la belleza natural de la piel, según expertos."Nuestros productos están basados en esencias naturales mexicanas, son libres de parabenos y parafinas, no contienen colorantes, no están probados en animales y tienen deliciosos aceites vegetales", afirma la fundadora Adriana Azuara, conocida figura en el mundo de la belleza y los spas.Entre los productos que ofrecen se encuentran los de limpieza, exfoliación, geles faciales con bambú, tónicos y una línea especial para el cuerpo, con ingredientes activos que revitalizan el sistema circulatorio, desinflaman y remueven la grasa rebelde, y gracias al aceite de sésamo, son ideales para las mujeres embarazadas.Cuenta con geles aromáticos de ducha, a base de coco y extracto de aceite de arroz, así como exfoliantes especiales para combatir la celulitis y la flacidez en la piel."Nuestras cremas son ligeras y permiten una humectación gracias a diversos aceites que combaten los rayos UVB y UVA que provocan el envejecimiento", comenta Azuara.Para el verano, nada como los bloqueadores solares que protegen el rostro al mismo tiempo que estimulan la regeneración celular, además de una línea de productos para sanitización.Son una serie de productos con aceites naturales que funcionan a través de los sentidos para equilibrar los centros energéticos y lograr un balance físico y mental. Están basados en las fases de la luna. Contienen esencia de Relax y Luna LlenaNuestros productos son una suave caricia en la piel, que humecta, protege y que no deja residuos grasos o ingredientes dañinos". Adriana Azuara , investigadora comprometida, fundadora y directora de All4Spas en México, tiene más de 15 años de experiencias en el ramo y ha colaborado con la apertura de más de 700 centros de belleza en México y Centroamérica.