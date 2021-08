Aguirre no sale contento

Jesús Carvajal

Hora de publicación: 22:44 hrs.

El entrenador de Rayados, Javier Aguirre, reconoció que corrieron con buena fortuna para rescatar un empate ante Mazatlán FC, el cual en su opinión quizá no merecían."Fuimos víctima de nuestros propios errores, generamos la jugada del penalti, a raíz del penalti no sé si el equipo se desconcentró, cedió metros al rival primera parte, menos mal que empatamos pronto con cierta fortuna", dijo Aguirre."Defendimos gallardamente, pero no tuvimos ocasiones para hacer el segundo gol y ya con 9 poco menos que imposible y el empate, ¡caramba! con nueve hombres y fallando penal, no estoy contento, pero rescatamos un punto que no sé si de verdad merecíamos".Aguirre dijo que lo valioso, además del punto, es que van rescatando jugadores y que los chavos de la Sub 20, aunque ahora tuvieron equivocaciones, como los expulsados Ángel Villarreal y Ángel Zapata, están ayudando."Hoy tuvimos un contratiempo con Duván. Fue algo inesperado y bueno, a pesar de pesares siguen apareciendo los jóvenes, es un proceso de aprendizaje. No es lo mismo Sub-20 que Primera División, se equivocan, pero el máximo responsable soy yo", expresó.Aguirre se dio tiempo para felicitar a su hijo Mikel por su cumpleaños y hasta a la afición que viajó a Mazatlán para apoyarlos, pues hasta vio que tuvieron una trifulca."Felicitar a la afición que vino, respondió, luchó en todo sentido, porque hubo una trifulca, tremenda la gente que vino o la que nos vio en casa, merecen buenos resultados, esperemos que la Liga vaya mejorando, estamos ahí en la guerra, tenemos cinco puntos y hemos dejado ir dos, pero estamos ahí".El "Vasco" dijo que es tiempo de cambiar el chip, pues a media semana deberán jugar ya la ida de las Semifinales de la Concacaf ante Cruz Azul y luego recibir al Pachuca."Eso hablaba con los muchachos, que hay pasar la página, vamos a ver si recuperamos a (Érick) Aguirre, Carlitos (Rodríguez), César (Montes), Duván (Vergara), (Joel) Campbell no está por temas burocráticos (ya que ya) jugó con León en Concachampions", explicó Aguirre."Hay que poner buen equipo de cara al miércoles y tenemos que jugar mejor, ser más inteligentes y tratar de hacer una buena Semifinal".