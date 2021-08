Aguirre no se aloca y dice que deben mejorar

Arturo Sánchez

Hora de publicación: 00:29 hrs.

Aunque salió satisfecho por el resultado, aún así, el técnico de Rayados, Javier Aguirre, sabe que hay cosas por mejorar.El "Vasco" detalló algunos puntos que el Pachuca le jugó en contra, por lo cual no considera que fue el mejor partido en su etapa con los albiazules."No es el mejor partido, porque Pachuca nos dominó plenamente por lapsos, nos encerró y quitó la pelota, nos desorientamos, a partir de ahí he visto al equipo más concentrado que en otras ocasiones; es cierto que hemos mejorado en la cantidad de goles en relación a la cantidad de oportunidades, este año estamos mejor en ese aspecto" explicó Aguirre.Sobre la preferencia de poner a Matías Kranevitter sobre Celso Ortiz, el estratega no quiso entrar en polémica y apuntó a que es cuestión de las características que tienen ambos elementos a alguna cuestión táctica."Me cuesta mucho individualizar, un partido lo ganan los jugadores y lo pierde el entrenador, cada uno en su función, ellos hacen su trabajo. Tienen sus características, nos debemos al equipo, es un juego de conjunto, Celso aporta lo suyo, Matías lo suyo y a final de cuentas de eso se trata, futbol asociación, estoy contento con el grupo", expresó.El "Vasco" también compartió su felicidad tras el hito de Rogelio Funes Mori, quien llegó a 123 goles y se convirtió en máximo goleador de Rayados."Creo que venía ya esperando este momento el pobre Rogelio hace ya muchos partidos hoy finalmente se le dio, estaba ciertamente agobiado, no estaba fluyendo mucho en el terreno de juego y hacía su esfuerzo y hoy por fin ya se quitará ese peso de encima, lo felicitamos, también al 'Chupete' porque es un histórico, ambos, se quita esa losa de encima y que siga jugando bien, no estaba concretando unas opciones que tuvo y hoy finalmente estuvo acertado", mencionó.