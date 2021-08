Ahoga deuda a Naucalpan

Alejandro León

05:00 hrs.

El Gobierno municipal de Naucalpan está ahogado en deudas por préstamos, laudos laborales, por servicios con el ISSEMYM, CFE, la Comisión de Aguas del Edomex (CAEM), consumo de gasolina o por falta de pago de impuestos con el SAT.Tan sólo la deuda por laudos es de aproximadamente mil 300 millones de pesos. El adeudo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es de 25 millones de pesos; mientras que con CAEM tiene una deuda histórica de 500 millones de pesos.Para que pague los laudos, las cuentas bancarias del Ayuntamiento han sido embargadas por órdenes de jueces, incluso, los integrantes de Cabildo han recibido multas económicas."Nosotros como miembros de Cabildo, regidores, síndicos y también a la Presidenta Municipal nos han llegado créditos fiscales, o sea, nos han llegado multas por no pagar laudos. A mí me han llegado multas que ascienden a 47 mil pesos", explicó una edil.De acuerdo con un reporte que entregó el 9 de agosto la Tesorería municipal a los integrantes de Cabildo, el Ayuntamiento recibió la administración en 2019 con un adeudo que dejaron gobiernos anteriores por mil 565 millones de pesos por concepto de laudos.Para solventar ese rubro, del presupuesto de egresos el Ayuntamiento destinó en ese año 100 millones de pesos. Pero Tesorería subrayó que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje pidió y logró embargar cuentas bancarias del Municipio para que lleven a cabo el pago."Sin embargo y, bajo la presión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y de Distrito, finalizamos ese año pagando poco más de 200 millones de pesos", señaló.Para 2020, Tesorería aseguró que pagaron más de 29 millones de pesos y, de enero a mayo de 2021, desembolsaron 14.8 millones de pesos. Aunque, ediles calcularon que debido a que los laudos se han seguido acumulando, la deuda en ese rubro es de mil 300 millones de pesos.El reporte agrega que a finales de mayo, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) realizó la suspensión temporal del sello digital como medida de apremio para que Naucalpan regularice el pago de impuestos.El Municipio remarcó que en 2019 dejaron de recibir recursos federales por 230 millones de pesos, mientras que para 2020 y 2021, no percibieron en cada año aproximadamente 400 millones de pesos.En diciembre de 2019, Naucalpan solicitó un crédito de 275 millones de pesos para cubrir sueldos y aguinaldos a trabajadores. Para diciembre de 2020, el Municipio volvió a solicitar un préstamo por el mismo concepto. Ediles explicaron que el crédito de 2019 fue pagado, pero el de 2020 no ha sido solventado.