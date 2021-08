Ahora ni citas tienen para sacar pasaporte

01 min 30 seg

Emmanuel Aveldaño

Hora de publicación: 00:00 hrs.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Nuevo León, a cargo de Eloísa Sánchez Méndez, va de mal en peor.Luego de provocar hace apenas unas semanas que los interesados en tramitar su pasaporte hicieran filas durante horas en las delegaciones, ahora parece imposible encontrar una cita para ser atendido en las oficinas del área metropolitana de Monterrey.Durante varios días se intentó sin éxito agendar una cita a través de la página de internet de la SRE y del sistema telefónico.La página de internet no mostraba tampoco disponibilidad para estados como Coahuila, Sinaloa y Zacatecas.Además, al acudir por las tardes a las oficinas centrales de la SRE, ubicadas en Paseo Tec, se constató que ya no había largas filas.Sin embargo, la baja afluencia se debía, según personal de la delegación federal, a la disminución de citas programadas en el módulo, no al plan implementado para extender y agilizar la atención.De cuerdo con la versión de trabajadores, el alza de contagios de Covid-19 generados por la tercer oleada de la pandemia provocó la reducción de citas, además de que el horario de atención fue reducido.Ahora la atención se da entre las 8:00 y las 20:00 horas, cuando antes era hasta las 22:00 horas."Batallé mucho para conseguir cita", contó Kimberly García. "Tienes que estar revisando constantemente la página".Aunque se intentó hablar con el área de Comunicación Social para obtener una versión oficial por parte de la SRE, el teléfono proporcionado por empleados no fue atendido.