Ahora sí: estos Tigres festejan más

Érick González

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La promesa de Miguel Herrera de ver a unos Tigres con muchos goles comienza a cumplirse.Por lo pronto, los felinos son la mejor ofensiva en lo que va del Grita México A21 con 11 goles anotados, seis de ellos conseguidos en las últimas dos jornadas cuando se impusieron 3-0 Querétaro y Mazatlán.El conjunto auriazul no marcaba tanto desde el Apertura 2017, cuando con los mismos seis partidos disputados llevaba 12 goles, bajo el mando de Ricardo Ferretti.Lo que había dicho el "Piojo" en redes sociales de que "Gignac, chi... de goles" se ha cumplido con Nicolás López, ya que el francés no ha disputado un sólo minuto en la Era Herrera, primero por estar en los Juegos Olímpicos y luego por lesión."El Diente" marcha como líder de goleo con cinco anotaciones, además de que lleva dos asistencias.Los otros goles felinos en este certamen son de Carlos González (2), Guido Pizarro, Carlos Salcedo, Juan Pablo Vigón y Florian Thauvin.El cuadro auriazul tenía tres torneos al hilo sin pasar la barrera de los 10 goles en sus primeras seis apariciones.En el Clausura 2020 anotaron seis, Guardianes 2020 convirtieron nueve y el Guardianes 2021 gritaron gol en ocho ocasiones.Mientras que en el Apertura 2019 y Clausura 2019 iniciaron con 10, durante el arranque del Clausura 2018 hicieron siete.Este arranque ofensivo se remonta al Apertura 2017, cuando anotaron 12 divididos entre Enner Valencia (5), André-pierre Gignac (2), Lucas Zelarayán (2), Eduardo Vargas (2) y Juninho.Gignac, quien es el goleador histórico de Tigres con 149 tantos, continúa lesionado del tobillo y no vería participación hasta la Jornada 8, ante León, de acuerdo a una publicación suya.El galo, que se perdió el inicio del torneo por su participación en Tokio 2020 y posteriormente la lesión, se presentará con Tigres en busca de mejorar su cuota goleadora: 3 en el Guardianes 2021.Por lo pronto, el club auriazul buscará mantener su racha goleadora y este sábado recibe al Atlas, segunda mejor defensiva, con 2 goles en contra, en el Estadio Universitario.registra Tigres como la mejor ofensiva del torneo y ha marcado en las 6 Jornadas.han dado Nicolás López y Leonardo Fernández.Así anotaban los Tigres hasta la Jornada 6 y desde el Apertura 2017 no anotaban tantos goles.Grita México A21 | 11 | Nicolás López (5)Guardianes 2021 | 8 | Carlos González y Nicolás López (2)Guardianes 2020 | 9 | André-pierre Gignac (6)Clausura 2020 | 6 | André-pierre Gignac (4)Apertura 2019 | 10 | André-pierre Gignac (4)Clausura 2019 | 10 | André-pierre Gignac (3)Apertura 2018 | 9 | André-pierre Gignac (5)Clausura 2018 | 7 | André-pierre Gignac (3)Apertura 2017 | 12 | Enner Valencia (5)