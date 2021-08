Ahorca SRE citas para pasaportes

Una falla en los sistemas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha impedido desde el pasado fin de semana agendar citas para tramitar pasaportes.La falla se registró desde el domingo y hasta ayer martes no había posibilidad de agendar una cita en ninguna delegación del País.Al tratar de realizar una cita vía telefónica, la operadora recomendó intentar varias veces."Se pueden abrir las citas en cualquier momento", dijo sin dar más explicación.La Cancillería confirmó una falla de carácter técnico en la infraestructura de cómputo a nivel central."Ocasionó lentitud en el Sistema de Emisión de Pasaportes, situación que derivó en un retraso en los servicios prestados por las Oficinas de Pasaportes en toda la República Mexicana, mismo que fue solucionado aproximadamente a las 11:00 horas del día 23 de agosto", indicó la dependencia en una tarjeta informativa.Presuntamente, la falla fue atendida por la Dirección General de Tecnologías e Información e Innovación, que se encuentra acéfala. Sin embargo, hasta ayer martes ninguna oficina tenía citas disponibles.Aunque no es posible agendar nuevos trámites, los ya programados se siguen desahogando en las diferentes oficinas de la Cancillería.De acuerdo con la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Ciudad de México y zona metropolitana hay 15 oficinas para pasaportes, más 34 foráneas.Carlos Candelaria López, director general de Delegaciones de la Cancillería, informó que en los próximos días la dependencia abrirá una nueva oficina en Puebla.Mexicanos que necesitan actualizar o tramitar su pasaporte tendrán que esperar a que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) resuelva la falla técnica que registra su sistema de citas.A la Oficina de Pasaportes de Tlatelolco, ubicada frente a la antigua sede de la Cancillería, llegaron ayer varias personas para preguntar si podían ser atendidas, ya que no pudieron sacar cita a través del sistema, pero fueron rechazadas."Es que me he metido a la página, llevo tres días y no me aparece nada, lo he hecho cada hora", argumentó un joven que llegó a las oficinas."Tiene que tener un poquito de paciencia", le dijo la guardia de seguridad que resguardaba la entrada.Una joven que llegó al lugar corrió con más suerte, pues le permitieron ingresar para obtener informes y, una vez dentro, logró ser atendida de manera urgente, debido a que ya había comprado boletos de avión."Intenté todo el día por teléfono, por medio de la página (...) y dije: 'bueno, quizá en la Ciudad de México y el Estado de México no hay tanta disponibilidad', pero busqué en Colima, Nayarit, Baja California, y en ninguno hay citas", refirió."Toca estar cazando, buscar en la madrugada, en la mañana, en la noche, pero no hay".En la oficina le confirmaron que estaba saturado el sistema, pero le explicaron que si ya tenía un vuelo urgente, con el ticket comprado, la mandaban al área de "citas urgentes", lo que finalmente ocurrió con ella.Yatzir Muñoz también tuvo suerte. Aunque tardó cuatro días, pudo sacar su cita el viernes (antes de la falla) y ayer se presentó a la oficina de Tlatelolco."Estuve intentando varias veces en la página y no podía, no me daba opciones", comentó en entrevista."Igual lo intenté una vez por teléfono y me dijeron que no había en las delegaciones que yo pedía", refirió.