Ajustan gasto vecinal; ciudadanía reacciona

02 min 30 seg

Selene Velasco y Alejandro León

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La iniciativa de Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, para que las Alcaldías decidan el destino de los recursos del Presupuesto Participativo fue aprobada con reservas, con lo que se modificó la Ley de Participación Ciudadana y se expidió el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.La idea general es que los 16 alcaldes tengan la libertad de decidir qué obras realizarán con el dinero del Presupuesto Participativo de 2020 y 2021.El dictamen se aprobó en lo general, pero se inscribieron reservas por parte de los diputados del PAN América Rangel y Federico Döring.Rangel solicitó que la redacción garantice que los recursos se apliquen en obras públicas, equipamiento y servicios urbanos.Mientras que Döring advirtió que se pone en riesgo la viabilidad del Presupuesto Participativo, dado que el Instituto Electoral de la Ciudad de México no realizó la totalidad de las asambleas en las alcaldías ganadas por la oposición y logró que, a más tardar el 15 de septiembre, se informe el avance de éstas.Señaló que no se debe permitir la entrega de un "cheque en blanco" con esos recursos como subejercicio para el Gobierno central, sino que el dinero sea en beneficio ciudadano.Ven violaciónDos organizaciones identificaron violaciones a la Ley de Participación Ciudadana, razón por la que adelantaron que impugnarán la medida."Me parece una violación a los derechos de la ciudadanía, al resultado de una consulta pública que ya se hizo, eso definitivamente viola nuestros derechos, la Constitución, la Ley de Participación Ciudadana."Me parece muy claro que es una iniciativa solamente para poderse apropiar de los recursos del Presupuesto Participativo y que es peligrosa, porque sienta un precedente de: 'es más importante cualquier otra cosa que los derechos de la ciudadanía'", señaló Greta Ríos, presidenta de la asociación Ollin Jóvenes en Movimiento.Recordó que, el año pasado, Morena, mediante los diputados Martha Ávila y José Luis Rodríguez Díaz de León, presentó una iniciativa para cancelar el presupuesto participativo de 2020 y 2021, la cual, no prosperó.Claudia Guzmán, presidenta nacional del Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad, adelantó que buscarán impugnar la iniciativa."No solamente el transitorio vuelve a ser un retroceso a nuestra Ley, prácticamente está violando la Ley vigente, la iniciativa, por supuesto, carece de una motivación adecuada, pues refiere circunstancias como la atención pandémica y retrasos de ejecución, atribuibles a las autoridades y no a la ciudadanía", argumentó.