Alaba Solari actuación de Óscar Jiménez

02 min 30 seg

Édgar Contreras

Hora de publicación: 21:47 hrs.

Santiago Solari se desvivió en elogios al portero Óscar Jiménez, quien salvó al América en múltiples ocasiones en el partido frente al Necaxa."Seguimos entrenando y creciendo, el torneo es largo y duro, Necaxa se ha plantado muy bien en la cancha, venían de una derrota de local, se cerraron muy bien, encontraron muy bien algunas pelotas aéreas, transiciones, contras. Jiménez lo ha hecho muy bien y me parece fantástico, está reemplazando a Memo y lo está haciendo por nota."El equipo en general ha trabajado el partido para ganarlo, hemos tratado de encontrar la profundidad con las herramientas que tenemos", expresó.El que la figura del partido haya sido el guardameta no habla bien del desempeño de las Águilas en el Estadio Azteca."Siempre en el camino de crecer en lo que debemos, por supuesto que cada partido presenta sus propias dificultades y momentos y ahora debemos ser sólidos, crecer paso a paso y sumar los puntos."Contento con la actuación de Jiménez, pero también con la de Fidalgo, Reyes que ha sido profundo no solo en el gol sino con la asistencia, con Mauro Lainez, cuando entró Karel Campos, con soltura y que lo ha hecho bien en un momento que no ha sido sencillo", expresó.El técnico argentino está más que feliz con el desempeño de los azulcremas del Tricolor Olímpico y no teme que Sebastián Córdova ya no regrese, luego de su actuación."No está en el Viejo Continente, está en el Viejísimo, están en Japón", dijo, entre risas, "espero que vuelvan por supuesto, con el Oro, hacen un gran torneo, Sebastián, Memo, Henry, Córdova, que han marcado cuatro goles entre Córdova y Henry, estamos contentos y veremos la televisión en esos horarios tan cómodos que nos tocan a todos", dijo.El técnico del Necaxa, Guillermo Vázquez, empezó con el pie izquierdo el Torneo Grita México A21."El equipo cambió un poquito, de hombres también, en el primer tiempo estaba muy bien parado, salvo la del gol habrán tenido una más, generamos varias oportunidades de gol, nos defendimos bien y tuvimos buen juego de conjunto."En el segundo tiempo se aflojó un poco, sin tantas llegadas como en el primer tiempo, pero en cuanto oportunidades se generó para un mejor resultado", dijo el timonel.Necaxa suma dos derrotas en este arranque de torneo: 3-0 contra Santos y 2-1 frente al América.@ContrerasCANCHA